Rapperin Katja Krasavice ist an Himmelfahrt in Leipzig betrunken hinter dem Steuer ihres Autos erwischt worden. Nun erhebt sie Vorwürfe gegen die Polizei, die auch interne Ermittlungen nach sich ziehen.

Alkoholfahrt in Leipzig

Rapperin Katja Krasavice wurde von der Polizei in Leipzig betrunken am Steuer erwischt.

Leipzig. - Die Rapperin Katja Krasavice (28), die mit Hits wie "Boss Bitch" und "Pussy Power" Erfolge feierte, war an Himmelfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Leipzig unterwegs.

Polizei erwischt Katja Krasavice betrunken am Steuer

Laut einem Bericht der Bild soll einer Polizeistreife das Auto in der Antonienstraße aufgefallen sein.

Weiter heißt es, dass die Beamten mit 100 Kilometern in der Stunde hinter Krasavice herfahren mussten, um das Auto der Rapperin im Schleußiger Weg zu stoppen.

Bei der anschließenden Kontrolle habe man festgestellt, dass Krasavice Alkohol getrunken habe. Ein Test habe 1,4 Promille ergeben. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein eingezogen.

Sängerin gibt Alkoholkonsum beim Autofahren zu

Auf Tiktok und Instagram gibt die 28-Jährige zu, bei einer Freundin gewesen zu sein und auch "ein, zwei Drinks getrunken" zu haben. "Bin Auto gefahren, wurde von der Polizei angehalten." Sie bereue das "extrem".

"Das würd' ich nie wieder machen, ich hab' mich und andere gefährdet", betont sie und appelliert an ihre Follower: "Macht das nicht, geht gar nicht."

Rapperin erhält Sprachnachricht von angeblichem Polizisten

In ihrem neuesten Video auf Tiktok und Instagram schlägt die Rapperin allerdings einen ganz anderen Ton an.

Denn nach dem Stopp durch die Polizei habe sie eine auf Whatsapp eine Sprachnachricht von einem vermeintlichen Beamten erhalten, der bei der Kontrolle angeblich dabei war.

Der Mann habe angegeben, sich mit ihr treffen zu wollen, und behauptet, seine Kollegen würden "übertreiben". Mit abgedeckter Nummer spielt sie ihren Followern die Nachricht vor.

"Ich wollte dir nur mal sagen, ich fand dich echt sympathisch und du bist irgendwie noch viel hübscher in echt. Und ich wollte dich mal fragen, ob wir uns vielleicht mal privat treffen wollen", ist da zu hören.

Katja Krasavice: "Ich stehe nicht auf Polizisten"

Doch es kommt noch viel schlimmer. Denn in der Nachricht bietet der vermeintliche Polizist Krasavice an, über den Fall zu reden: "Vielleicht kann man ja da noch was machen."

Die Rapperin mutmaßt, dass der Beamte vielleicht bestechlich sei. Anschließend richtet sie sich mit einem Statement an die Leipziger Polizei und fordert diese auf, Frauen in Ruhe zu lassen und die Rapperin nicht mehr zu belästigen. "Ich stehe nicht auf Polizisten", sagt sie und droht mit einer Anzeige gegen die Polizei.

Polizei Leipzig ermittelt intern

Wie die Bild weiter berichtet, würden Insider der Polizei nicht an der Echtheit der Nachricht zweifeln, allerdings daran, ob es sich tatsächlich um einen Polizisten handele.

Nun werde intern ermittelt, woher der vermeintliche Polizist die Handynummer der Sängerin habe. "Sofort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Datenschutzverstoßes eingeleitet", zitiert die Bild Polizeisprecher Olaf Hoppe.

Erste Prüfungen sollen bisher keinen "Verdacht gegen einen konkreten Beamten der hiesigen Polizeidirektion" ergeben haben. In Zusammenarbeit mit Katja Krasavice wolle man nun herausfinden, wer der Anrufer ist und woher dieser die Nummer der Rapperin hat.