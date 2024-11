Wie andere Schauspieler wollte Rebecca Hall ihre Einnahmen aus dem Film „A Rainy Day in New York“ spenden. (Archivbild)

Berlin - Die britische Schauspielerin Rebecca Hall bereut nach eigenen Worten frühere Aussagen zu den Missbrauchsvorwürfen gegen US-Regisseur Woody Allen. „Es ist sehr untypisch für mich, eine öffentliche Erklärung zu irgendetwas abzugeben“, sagte die 42-Jährige der britischen Zeitung „The Observer“.

Sie sehe sich selbst nicht als engagierte Schauspielerin (Original: „Actor-vist“), sagte Hall. „Ich bedaure diese Aussage irgendwie, weil ich nicht glaube, dass es in der Verantwortung seiner Schauspieler liegt, diese Situation zu kommentieren.“ Hall spielte in den Filmen „A Rainy Day in New York“ (2019) und „Vicky Christina Barcelona“ (2008) mit.

Hall wollte Gage aus Woody-Allen-Film spenden

Allens Adoptivtochter Dylan Farrow (39) hatte Ende 2017 in einem Interview der „Los Angeles Times“ erneut Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur erhoben. Allen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen, ein Gericht gab ihm vor Jahrzehnten weitgehend recht.

Die Schauspieler Timothée Chalamet, Griffin Newman und auch Rebecca Hall kündigten in der Folge an, ihre Gagen für „A Rainy Day in New York“ abgeben zu wollen. Hall machte ihre Ankündigung auf Instagram und entschuldigte sich dort mehreren Berichten zufolge für die Zusammenarbeit mit Allen - der Post ist inzwischen gelöscht.

Dem „Observer“ sagte Hall nun: „Ich bereue es nicht, mit ihm gearbeitet zu haben. Er gab mir eine großartige Möglichkeit auf einen tollen Job und war freundlich zu mir.“ Wie sie heute reagieren würde? „Ich würde nichts sagen - mein Grundsatz ist, eine Künstlerin zu sein.“