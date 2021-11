Nicht nur als Fußballfunktionär war Reiner Calmund jahrzehntelang ein Schwergewicht. Vielen war der 72-Jährige aufgrund seines starken Übergewichts bekannt. Vor einigen Jahren sagte "Calli" den Kilos aber den Kampf an, in dem er sich einer Magenband-Operation unterzog. Nun veröffentlichte Reiner Calmund ein Foto in den sozialen Medien, das für Furore sorgt.

Saarlouis/DUR/awe - Reiner Calmund hat massig an Gewicht verloren. 90 Kilo soll der gebürtige Rheinländer abgenommen haben, verriet er jüngst der Bild. Damit habe er sich halbiert, so Calmund. Das Bild alter Tage, des ehemals stark übergewichtigen "Calli", gehört der Vergangenheit an. Sichtlich stolz auf die Gewichtsabnahme und glücklich dreinblickend postete der 72-Jährige nun ein Foto via Twitter, dass für Furore bei der Community sorgt.

Lediglich #NeuesProfilbild schreibt Reiner Camund zu seinem Post. Die Kommentare zum Tweet fallen größtenteils positiv aus.

Viel Zustimmung bei der Community

"Mensch Reiner, hätte Dich fast nicht mehr erkannt. Wahnsinnsleistung so abzuspecken. Bleib gesund", "Super Herr Calmund!! Glückwunsch zu der Leistung und den erzielten Erfolgen!" und "Sie sehen so dünn aus. Aber Ihrer Mimik entnehme ich, dass Sie sich pudelwohl fühlen. Gratuliere zu Ihrem Erfolg!" heißt es von einigen Usern.

Zudem wird in der Community auch angemerkt, dass der 72-Jährige ein Vorbild sei und andere zum Abnehmen motiviert habe. Zwar wird mitunter moniert, dass der neue Anblick Calmunds noch etwas gewöhnungsbedürftig sei, doch stehe die Gesundheit klar an erster Stelle.

ReIner Calmund hat 90 Kilogramm abgenommen. Foto: Instagram/ rcalmund /Screenshot

Reiner Calmund: "Viel Bewegung und leckeres Essen"

Immer wieder versuchte Calmund gegen sein starkes Übergewicht anzukämpfen. Doch der sogenannte Jo-Jo-Effekt trat ein und die Erfolge waren zunichte. Im Januar 2020 unterzog sich Calmund schließlich einer Magenband-Operation, die nun knapp zwei Jahre später die erhofften Effekte bewirkte. Doch der OP allein verdankt der im saarländischen Saarlouis wohnende Calmund die Gewichtsabnahme nicht.

"Ich lebe sehr gesund und bin viel in Bewegung, meine Werte sind top. Leckeres Essen liebe ich natürlich immer noch“, so "Calli" gegenüber der Bild.