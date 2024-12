Köln - Schreckmoment während der Dreharbeiten: Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund ist wegen Herz- und Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich am 4. Dezember bei der Aufzeichnung einer Folge der Vox-Show „Grill den Henssler“, in der „Calli“ in der Jury sitzt und gekochte Gerichte bewertet. Nach Angaben des Senders musste der 76-Jährige die Dreharbeiten abbrechen. Mittlerweile sei er aber wieder wohlauf und zu Hause bei seiner Familie. Mehrere Medien berichten.

„Es ist richtig, dass ich während der Dreharbeiten zu "Grill den Henssler" am vergangenen Mittwoch wegen Herz- und Kreislauf-Problemen knapp 24 Stunden im Kölner St. Vinzenz-Hospital umfangreich untersucht wurde“, sagte der beliebte Ex-Manager. Einen Tag nach der Untersuchung habe es dann Entwarnung gegeben. Der Kölner „Express“ berichtete, dass Vorhofflimmern diagnostiziert worden sei. „Beim Dreh wurde mir auf einmal richtig schwindelig“, sagte er der Zeitung.

„Es geht mir gut, passt gut auf euch auf!“

Er werde nun für die letzten drei Drehtage geschont, erklärte Calmund. Für die Zeit danach habe er sich ohnehin einen Monat Urlaub „ohne irgendwelche Termine genehmigt“. Der 76-Jährige bedankte sich unter anderem beim Sender und der Produktionsfirma, die schnell und professionell gehandelt hätten. „Es geht mir gut, passt gut auf euch auf!“, verkündete er.

Die Aufzeichnung der betroffenen Folge wurde nach Angaben von Vox ohne Calmund fortgesetzt. Für die noch ausstehenden drei Folgen soll es bei „Grill den Henssler“ eine wechselnde Jury-Besetzung geben. Zunächst werde Mode-Experte Bruce Darnell den Platz neben den beiden Stamm-Juroren Jana Ina Zarrella und Christian Rach einnehmen.