Beim Training verletzt „Let’s Dance“-Star im Krankenhaus: René Casselly berichtet von schwerem Unfall

„Let’s Dance“-Gewinner René Casselly überraschte seine Instagram-Fans am Donnerstagabend mit ungewöhnlichen Bildern: Der „Ninja Warriors“-Star zeigte sich mit ramponiertem Kopf an Bord eines Krankenwagens. Was vorgefallen war und wie es ihm jetzt geht.