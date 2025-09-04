Emerald Fennell erregte 2023 mit ihrem Thriller „Saltburn“ Aufsehen. Ein Trailer zu ihrem neuesten Film zeigt intensive Szenen zwischen Margot Robbie und Jacob Elordi.

Los Angeles - Die Hollywoodstars Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) sind im Trailer zu einem neuen Film von „Saltburn“-Regisseurin Emerald Fennell als Liebespaar zu sehen. „Ich kann dir folgen wie ein Hund. Bis ans Ende der Welt“, sagt ein langhaariger Elordi in dem Clip zu Robbie. Der Titel des Films „"Wuthering Heights" - Sturmhöhe“ spielt auf den gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1847 der englischen Schriftstellerin Emily Brontë an.

Brontës Geschichte erzählt von zwei Familien im britischen Yorkshire und dem Pflegekind Heathcliff. In dem neuen Trailer reiten die beiden Australier Robbie („Barbie“) und Elordi („Euphoria“) über weite Wiesen und tauschen intensive Blicke aus.

Elordi schon für „Saltburn“ vor Fennells Kamera

Die Regisseurin Fennell hatte 2023 mit dem Thriller „Saltburn“ und seinen körperlichen Szenen Aufsehen erregt. Auch der Clip zu ihrem neuen Film zeigt Nahaufnahmen von Händen, die über Teig und durch Eigelb gleiten, von schwitzenden Körpern, sowie Fingern in Mündern und auch in einem Fisch. Zu dem farbintensiven Clip läuft ein Lied der Sängerin Charli XCX.

Elordi hatte bereits für „Saltburn“ vor Fennells Kamera gestanden, Robbie hatte zuvor mit ihrer eigenen Produktionsfirma Filme der britischen Drehbuchautorin mitproduziert. „"Wuthering Heights" - Sturmhöhe“ des Studios Warner Bros. soll am Valentinstag 2026 in die Kinos kommen.