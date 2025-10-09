Nach einem intensiven Tourjahr zieht sich Roland Kaiser für kurze Zeit zurück. Der 73-jährige Schlagersänger genießt die Auszeit, bevor er 2026 wieder auf große Open-Air-Tour geht.

Vor Konzert in Halle 2026: So erholt sich Roland Kaiser nach seiner Marathon-Tour

Nach seinem Tourjahr gönnt sich Roland Kaiser eine Pause, bevor er 2026 nach Halle kommt.

Halle (Saale). – Nach einem Marathon-Jahr mit seiner "Kaisermania"-Tour gönnt sich Roland Kaiser eine Auszeit auf der Donau. Der 73-Jährige tankt Kraft auf einer Flusskreuzfahrt, bevor er im Sommer 2026 wieder die großen Bühnen erobert. Auch in Halle tritt er auf – erstmalig auf der Peißnitzinsel.

Lesen Sie auch: Roland Kaiser beendet Gerüchteküche! "Kaisermania" 2026 in Dresden angekündigt

Nach einem turbulenten Jahr voller Musik, Tourneen und Millionen Fans hat sich Roland Kaiser diese Pause wohl auch redlich verdient. Der Sänger, der mit seinem Album "Marathon" und einer umjubelten Tournee durch Deutschland Erfolge feierte, verbringt seine aktuelle Auszeit auf einer Flusskreuzfahrt entlang der Donau bis zum Schwarzen Meer.

Pause nach den Konzerten: Was Roland Kaiser an Kreuzfahrten reizt

Im Gespräch mit der ARD-"Schlagerhitparade" schwärmte der Sänger von der kulturellen Vielfalt, die sich entlang der Route erleben lässt. Jeder angelaufene Ort bringe seine eigene Stimmung mit sich.

Auch interessant: Sein Leben bestehe nur aus Auftritten: Roland Kaiser sei nie für seine Familie da gewesen

Reisen dieser Art sind für ihn und seine Frau Silvia längst Tradition: Schon 2024 ging es für das Paar auf eine 16-wöchige Weltreise über drei Kontinente – mit einem emotionalen Höhepunkt in Kapstadt, als Kaisers Kinder Jan und Annalena ihn dort mit einem Besuch überraschten.

Roland Kaiser feiert Premiere in Halle: Konzerte für 2026 nahezu ausverkauft

Für den Entertainer sind diese Reisen mehr als Urlaub: Sie sind eine Gelegenheit, neue Kraft für seine zahlreichen Auftritte zu schöpfen. Denn schon im Sommer des nächsten Jahres stehen die "Kaisermania"-Konzerte in Dresden und eine große Open-Air-Tour auf dem Plan.

Besonders Halle darf sich freuen: 2026 tritt Roland Kaiser erstmals auf der Peißnitzbühne auf.

Lesen Sie auch: Soziales Engagement – Roland Kaiser wird Schirmherr bei regionalem Verein für Kinder

Die Karten für das Kaiser-Open-Air auf der Peißnitzbühne 2026 sind allerdings schon größtenteils vergriffen. Wer den Kaiser erleben will, sollte also schnell sein.

Und während der Sänger auf der Donau neue Energie sammelt, ist eines sicher: Nach der besinnlichen Flussreise wird es auf der Bühne wieder laut, leidenschaftlich und emotional.