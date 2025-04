Berlin. - "Es sind einige Tage vergangen, doch der 17. März fühlt sich noch immer unwirklich an. Ich weiß, dass es euch genauso geht", beginnt der Post des Rosenstolz-Fanclubs auf Instagram. Gemeint ist damit der überraschende Tod der Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (†55).

Bewegt zeigt sich Ron, der Verfasser des Posts, von der Anteilnahme der Fans an der Gedenkstätte am Theater des Westens in Berlin.

Er schreibt: "Die Atmosphäre, die Stille, die Erinnerungen – all das hat mich tief bewegt. Doch ich war nicht allein. Ich traf viele #Fans, einige nach über 15 Jahren wieder. Gemeinsam erinnerten wir uns an AnNa, an #Rosenstolz und an die wundervollen Zeiten".

Fans nehmen im Theater des Westens ins Berlin Abschied

Um gemeinsam Abschied von der Sängerin zu nehmen, seien nun alle Interessierten am 19. April dazu eingeladen, die Show "Romeo & Julia – Liebe ist alles" im Theater des Westens zu besuchen. In dem Musical erklingt mit "Liebe ist alles" auch ein Song von Rosenstolz.

Der Rosenstolz-Fanclub hatte bereits vor einigen Tagen über die sozialen Medien dazu aufgerufen und "sensationell viele Rückmeldungen" bekommen, berichtet Tag24.

Demnach wurden dem Fanclub einige Plätze zur Verfügung gestellt, die Tickets sollen nun verlost werden.

Rosenstolz-Sänger Peter Plate zeigt sich bewegt

Zudem werde sich Rosenstolz-Sänger Peter Plate an dem Tag vor der Vorstellung eine Stunde Zeit nehmen. "Es ist ihm ein Herzensanliegen, euch zu treffen", heißt es dazu in dem Instagram-Post.

Plate teilte, ebenfalls auf Instagram, kürzlich ein Foto von den Proben und schrieb: "Ich kann euch gar nicht genug danken für all die wunderbaren Nachrichten. Ich versuche, jede einzelne zu lesen. Ihr schreibt mir die schönsten Geschichten und Erinnerungen, erzählt von besonderen Momenten – und schickt mir die berührendsten Fotos. All das geht mir tief unter die Haut. Es wühlt mein Herz auf – aber auf die schönste Weise."

Rosenstolz-Sängerin AnNa R. überraschend verstorben

AnNa R. war völlig unerwartet am 17. März gestorben. Ein Freund, der sich Sorgen machte, hatte die Polizei und den Notarzt verständigt.

AnNa R. wurde wenig später tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die genauen Umstände ihres Todes sind nicht bekannt. Da die Ermittler ein Fremdverschulden ausgeschlossen hatten, fand auch die zunächst geplante Obduktion nicht statt.

Die in Ost-Berlin geborene Sängerin war Teil des erfolgreichen Pop-Duos Rosenstolz. Zu dessen Hits zählen "Liebe ist alles", "Gib mir Sonne", "Kuss der Diebe", "Ich geh auf Glas" und "Die Schlampen sind müde".