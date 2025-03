Die Frontfrau der Band Rosenstolz, Anna R., ist tot. Wie auf ihrem Instagram-Kanal mitgeteilt wurde, starb die 55-Jährige völlig unerwartet in Berlin.

Berlin. - Trauer um die Frontfrau der Band Rosenstolz: Wie auf ihrem Instagram-Kanal mitgeteilt wurde, ist Anna R. im Alter von 55 Jahren plötzlich in Berlin gestorben.

"Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und 'König:in' schockiert und verwirrt uns zutiefst", heißt es auf ihrem Profil. Die Nachricht wurde von Manne und Frank unterzeichnet. Die Hintergründe zu ihrem Tod sind noch unklar, Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.

Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern sei sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen gewesen, heißt es weiter. Sie habe noch viele Musikpläne gehabt.

Noch vor drei Tagen postete Anna R. auf Instagram ein Video eines Live-Auftritts. Im Oktober sollte ihre Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz in Halle (Saale) starten.

Fans schockiert vom plötzlichen Tod der Rosenstolz-Frontfrau

Fans der Band bekunden unter dem Post ihre Trauer und zeigen sich schockiert vom plötzlichen Tod. "Mein Beileid an die Angehörigen. Ihre Musik hat mich mit Rosenstolz damals sehr geprägt", kommentierte eine Userin. "Oh mein Gott, wie schockierend. Ruhe in Frieden, liebe Anna", schreibt eine andere. "Die Welt hat eine unbeschreibliche Sängerin, einen unbeschreiblich tollen Menschen verloren. Ich bin einfach fassungslos", heißt es von einer weiteren Userin.

Anna R. wurde 1969 als Andrea Rosenbaum in Berlin geboren. Gemeinsam mit Peter Plate gründete sie 1991 die Band Rosenstolz. Bis zur Trennung im Jahr 2012 nahmen sie zwölf Alben auf und gehörten zu den in Deutschland erfolgreichsten Pop-Duos. Das Album "Das große Leben" von 2006 hielt sich mehr als zwei Jahre in den Charts.

Anna R. war nach Rosenstolz Sängerin der Band "Gleis 8" und von 2019 bis 2022 Frontfrau bei Silly.