„The Flintstones“-Schauspielerin Rosie O'Donnell hat sich auf Tiktok aus ihrem neuen Zuhause gemeldet. Erst wenn sich die politische Lage in den USA verbessere, werde sie zurückkehren, sagt sie dort.

Berlin - US-Schauspielerin Rosie O'Donnell („The Flintstones“) ist eigenen Worten zufolge wegen der politischen Situation in den USA nach Irland ausgewandert. Obwohl sie nie daran gedacht habe, in ein anderes Land zu ziehen, sei es nun das Beste für sich und ihr zwölfjähriges Kind, sagte die 62-Jährige in einem Video auf Tiktok.

„Ich vermisse meine anderen Kinder, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse viele Dinge aus dem Leben zu Hause“. Aber erst, wenn es sicher ist, dass alle Menschen in Amerika gleiche Rechte haben, werde sie über eine Rückkehr nachdenken. „Es war herzzerreißend zu sehen, was politisch passiert“, sagte die lesbische Komikerin weiter. Die für ihre Scharfzüngigkeit bekannte Entertainerin setzt sich für die Rechte von Homosexuellen ein.

„Ich bin gerade dabei, die irische Staatsbürgerschaft zu beantragen, da ich irische Großeltern habe“, so O'Donnell. Die Menschen seien sehr nett. „Ich bin am 15. Januar hier hergezogen, und ich muss sagen, es war ganz wunderbar bis jetzt.“

Rosie O'Donnell erlangte durch ihre langjährige Talkshow „The Rosie O'Donnell Show“ in den 1990er-Jahren große Bekanntheit und spielte in der Komödie „The Flintstones“ (1994) Hauptfigur Betty Geröllheimer.