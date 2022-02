Roxette im ZDF: Giovanni Zarrella verärgert Fans und erntet Shitstorm

Halle/ Magdeburg (DUR/boi) Es sollte ein Genuss für die Schlagerfans der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF werden. Doch am Samstagabend gingen zwei Darbietungen des beliebten Entertainers offenbar mehr als gründlich daneben.

In der Show sollte sich alles rund um das Thema "Liebe" drehen - schließlich ist es kurz vor Valentinstag. So weit so gut. Doch als Giovanni Zarella dann tatsächlich die größten Lovesongs aller Zeiten auf Deutsch übersetzt sang - war für viele Fans die Schmerzgrenze erreicht.

Whitney Houstens "Greatest Love Of All" und auch "She's Got The Look" von Roxette schmetterte Zarrella mit Überzeugung in der deutschen Übersetzung, dass es nur so triefte vor Kitsch ... und schlimmen Übersetzungen. Whitneys Song wurde zu " Die Liebe siegt" und Roxettes Klassiker zu "Sie hat den Look" - bei Twitter fiehlen die Kritiken vernichtend aus. Hier eine kleine Auswahl:

Ich wollte eigentlich nett bleiben, aber das einzige was mir zu dem Auftritt gerade einfällt ist, dass Playback manchmal die bessere Alternative ist. 🥶#GiovanniZarrellaShow — Miss Brightside (@MichelleMagix) February 12, 2022

Ich war niemals hier! Alles nur ein schlechter traum. #GiovanniZarrellaShow pic.twitter.com/BTLAntCnak — MANDY 💉💉💉 (🏢)🕰⛄❄🌠🌚🌛 (@merderfangirl) February 12, 2022

Guten Morgen am Sonntag 👋💃🌺❤️🍀☀️

Den Mozzarella überlebt und gedacht es wäre Helene Fischer die alles kaputt singt 😂😂😂😂😂 #GiovanniZarrellaShow — Flauschfederchen 🐥🐦🦢 (@PetraRupil) February 13, 2022

Als jemand, der mit Roxette aufgewachsen ist, kann ich Neonlicht nur wie folgt kommentieren: 🤢🤮🤬🤯 #GiovanniZarrellaShow — Wupperwoman (@wupperwoman) February 12, 2022

Als jemand, der mit Roxette aufgewachsen ist, kann ich Neonlicht nur wie folgt kommentieren: 🤢🤮🤬🤯 #GiovanniZarrellaShow — Wupperwoman (@wupperwoman) February 12, 2022

Bleibt zu hoffen, dass sich das Team um die ZDF-Show und Giovanni Zarrella das klare Feedback der Fans zu Herzen nimmt.