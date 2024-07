Nachdem die Sängerin Lena Meyer-Landrut ihr Konzert in Ansbach am Sonntag aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte, geht es ihr offenbar noch immer nicht besser. Denn nun folgte auch die Absage des nächsten Auftritts in Regensburg. Viele Fans sind in Sorge.

Lena Meyer-Landrut sagt nach Ansbach auch Konzert in Regensburg ab - Fans in Sorge: Wie ist ihr Zustand?

Konzertabsagen häufen sich, Fans in Sorge: Lena Meyer-Landrut bei einem Auftritt in Berlin Ende Mai.

Ansbach/Regensburg/DUR. - Lena Meyer-Landrut geht es scheinbar noch immer nicht besser. Nachdem die Sängerin bereits am Sonntag einen Auftritt in Ansbach aus medizinischen Gründen abgesagt hatte, fällt nun auch ihr nächstes Konzert am Montag in Regensburg ins Wasser.

Auf der Instagram-Seite des Piazza-Festivals in Regensburg, wo die Künstlerin auftreten sollte, hieß es dazu: "Lena muss heute wegen Erkrankung abgesagt werden!" Und weiter: "Leider geht es Lena nach dem plötzlichen medizinischen Notfall gestern nicht besser und ist nach wie vor in ärztlicher Behandlung. Wir müssen die Show heute in Regensburg daher leider auch absagen."

Gesundheitszustand von Lena Meyer-Landrut: Was bisher bekannt ist

Eigentlich sollte die Sängerin Lena Meyer-Landrut am Sonntagabend auf dem Festival Ansbach Open in Bayern auftreten. Doch zur Enttäuschung der Fans hat die Künstlerin ihren Auftritt kurz vor Beginn abgesagt.

"Leider hatte Lena heute unerwartet einen medizinischen Notfall und musste den Auftritt schweren Herzens absagen", hieß es auf Instagram. Lena befinde sich in ärztlicher Behandlung.

Und weiter: "Wir hoffen auf Euer Verständnis in dieser Situation. Es bricht Lena das Herz, dass sie nicht spielen kann." Nähere Informationen zum aktuellen Zustand der Musikerin gab es zunächst nicht.

Medizinischer Notfall: Lena Meyer-Landrut sagt Konzert auf Ansbach Open ab

Die Absage dürfte für viele Fans der Sängerin unerwartet gekommen sein: Denn nur wenige Tage zuvor hieß es auf dem Instagram-Account von Lena Meyer-Landrut: "Langsam wieder aufm Damm. Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein. Danke für eure Genesungswünsche und Geduld."

Der Veranstalter teilte mit, dass stattdessen die Popsängerin Leony eine verlängerte Einzelshow spielen werde. Am Tag zuvor stand bereits Clueso auf der Bühne am Campus der Hochschule Ansbach.

Gesundheitliche Gründe: Sängerin Lena Meyer-Landrut sagt erneut Konzert ab. Foto: dpa

Ein Trost für die Besucher: Der Veranstalter kündigte für das ausgefallene Konzert eine "partielle Rückerstattung" der Ticketpreise an.

Lena Meyer-Landrut: Mehrere Konzert-Absagen

Erst Anfang Juli hatte die Sängerin, Gewinnerin des Eurovision Song Contest von 2010 und Partnerin von Mark Forster, ihren Auftritt beim Tollwood-Festival in München wegen "krampfartiger Bauch- und Nierenschmerzen" absagen müssen. Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme kam Lena Meyer-Landrut sogar ins Krankenhaus.

Und auch ihr Konzert bei der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu fiel aus medizinischen Gründen ins Wasser.

Sorge und Ärger bei den Fans: Medizinischer Notfall bei Sängerin Lena Meyer-Landrut

Aufgrund der vielen Absagen zeigen sich Fans nun besorgt. So schrieb die Nutzerin hannibanni87 auf Instagram: "Dass die medizinischen Notfälle immer kurz vor den Auftritten eintreten, spricht dafür, dass es evtl. die Psyche ist. Liebe Lena, kümmere dich gut um dich. Alles andere kann warten. Sei ehrlich zu dir selbst - wenn du die Tour nicht machen kannst, dann ist das so."

Andere, wie anko6526, machten ihrem Frust freien Lauf: "Schon wieder die nächste Absage." Und weiter: "Einfach keine Tournee mehr ankündigen."

Ein weiterer Nutzer äußerte: "Wenn ich hier etwas unverbindlich vorschlagen darf, lass angesichts Deines wiederholten gesundheitlichen Notfalls die Tour absagen. Die Leute bekommen ihr Geld zurück. Das ist besser, als zu kommen und vergeblich zu warten. Wie sagt man? Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende?"