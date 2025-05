Hamburg - Der Sänger Marc Terenzi (46) ist vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an seiner Ex-Verlobten Verena Kerth freigesprochen worden. „Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist“, sagte Amtsrichterin Lena Dammann. Deshalb heiße es in diesem Fall: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten einen Freispruch gefordert.

Vor Gericht sagte auch Verena Kerth aus

Laut Anklage sollte der 46-Jährige am 22. August 2023 zur Mittagszeit unter Alkoholeinfluss in einem Hotel in St. Georg seine damalige Verlobte Verena Kerth (42) „geschlagen und über den Fußboden durch das Hotelzimmer gezerrt“ haben. Die Geschädigte soll Schürfwunden an Ellenbogen und Knien erlitten haben sowie einen abgerissenen Fingernagel. Vor Gericht sagten Polizeibeamte, ein Bekannter und Verena Kerth aus.

Terenzi begann seine Karriere als Sänger der Boygroup Natural. Von 2004 bis 2010 war der US-Amerikaner mit Popsängerin Sarah Connor verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Der ehemalige „RTL-Dschungelkönig“ und Kerth kamen 2022 zusammen. Im Januar 2023 machte Terenzi der Moderatorin, die in dem Jahr selbst bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ teilgenommen hatte, in der RTL-Sendung einen Heiratsantrag. Im Juli 2024 hatten die beiden ihre Trennung bekanntgegeben.