Sind Sarafina Wollny und ihr Peter heimlich in die Türkei ausgewandert?

Dass die Wollnys in die Türkei auswandern wollen, ist kein Geheimnis mehr. Doch anscheinend befinden sich Sarafina, ihr Mann Peter und ihre Zwillinge bereits in der angestrebten Wahlheimat.

Magdeburg/DUR/it - In einer Folge von "Die Wollnys" hat Familienoberhaupt Silvia bereits angekündigt, dass sie sich einen Traum erfüllen wollen. In das Land, in dem sie regelmäßig Urlaub machen, wollen sie auswandern. "Wir wollen für ein Jahr auf Probe in die Türkei ziehen", verriet sie in einer Folge im Januar. Nun scheint ein Teil der Großfamilie bereits Ernst zu machen.

Auf Instagram postet Sarafina Wollny Fotos aus ihrem Alltag mit ihren Zwillingen Casey und Emory. Auf einigen kürzlich veröffentlichten Fotos ist den Followern vor allem der Hintergrund mit den Palmen aufgefallen. Die Gerüchteküche brodelt und so fragen sich ihre Fans, ob die kleine Familie in der Türkei ist, dort nur Urlaub macht oder ob sie bereits ohne den Wollny-Anhang ausgewandert ist.

In ihrer Instagram-Story beantwortet Sarafina auch die Frage, wo sie in der Türkei Kinderkleidung kauft. Dementsprechend befindet sich die Familie wirklich in ihrem traditionellen Urlaubsland. Sollte es sich dabei nur um einen Kurztrip handeln, müsste die frischgebackene Mutter doch theoretisch keine Kinderkleidung kaufen, sondern hat einen Koffer voll Klamotten.

Offiziell haben sich die Eltern noch nicht geäußert, ob sie nur Urlaub machen oder bereits in der Türkei wohnen. Auf eine weitere Fan-Frage, wie lange sie noch in der Türkei bleiben werden, reagierte sie laut Promiflash so: "Habt bitte Verständnis dafür, dass ich diese Frage noch nicht beantworte. Es sind Folgen-Themen, sonst würde ich spoilern."

Sehr wahrscheinlich meint Sarafina Wollny damit die bisher noch nicht ausgestrahlten Folgen der RTL2-Sendung, die womöglich beantworten werden, ob sie bereits vor dem Rest der Familie Wollny ihre Zelte in Deutschland abgebrochen haben und in die Türkei umgezogen sind.