München/DUR/jsp – Joyce Ilg sorgte mit einem Foto von sich und Luke Mockridge bei Instagram für reichlich Diskussionen - denn Ilg schrieb zu dem Foto: "Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.o.-Tropfen bekommen". Diese Äußerung hatte einen Shitstorm zur Folge. Schließlich wurden Mockridge 2021 Vergewaltigung und Missbrauch vorgeworfen.

Ilgs Fans und auch prominente Kollegen reagierten empört und schrieben, dass der Beitrag "geschmacklos" und "respektlos" sei.

Nun beteiligte sich auch Comedian Faisal Kawusi an der Diskussion und antwortete auf einen Kommentar unter Ilgs Instagram-Beitrag - doch anders als viele seiner Kollegen kritisierte Kawusi den Beitrag von Ilg nicht. Vielmehr versuchte Kawusi einen "Witz" auf kosten einer Userin zu machen, die in den Kommenaren ihre Erfahrungen mit K.O.-Tropfen teilte: "Bin fast mal an K.o.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce." Woraufhin Kawusi kommentierte: "Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen." Dieser Kommentar kam bei der Online-Community nicht gut an - es hagelte herbe Kritik für den Comedian.

Der Kommentar von Faisal Kawusi unter dem Post ist mittlerweile gelöscht. Er entschuldigte sich in einer Instagram-Story bei seinen Fans und kündigte an, erstmal eine Pause von den Sozialen Medien und dem Fernsehen machen zu wollen.

Doch sein Kommentar blieb auch beruflich nicht ohne Konsequenzen. So kommentiere der Sender Sat.1 den Vorfall und distanzierte sich via Twitter von ihm. Daran scheint auch die Entschuldigung Kawusis keinen Einfluss zu haben.

"Faisal Kawusi hat seit 2 Jahren keine eigene Show mehr bei Sat.1. Mit dem Promibacken im vergangenen Herbst hat #Sat1 die Zusammenarbeit mit Faisal Kawusi klar beendet. Aus Gründen. Und das bleibt natürlich so", gab der Sender auf Twitter bekannt.