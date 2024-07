Blankenburg/Berlin. - Seit Ende April kämpft der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig, der mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig in Blankenburg im Harz wohnt, in einer Berliner Klinik um sein Überleben.

Im Interview mit stern TV berichtete Kärsten-Hoenig nun, wie es um ihren Mann steht.

Schauspieler Heinz Hoenig kämpft in Berlin ums Überleben

Heinz Hoenig gehe es unverändert und den Umständen entsprechend gut. Er müsse aktuell vom Beatmungsgerät entwöhnt werden, nachdem er lange künstliche beatmet worden sei.

"Also, ganz ehrlich, was dieser Mann - mein Mann - da täglich leistet, ich ziehe alle Hüte, die ich habe, vor ihm", so Annika Kärsten-Hoenig in dem Interview. Sie verbringt laut eigener Aussage jeden Tag bis zu sechs Stunden am Krankenbett von Heinz Hoenig. Die vergangenen Wochen seien für sie eine "Achterbahnfahrt" gewesen.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg "Das Boot" mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren wie "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" und "Der König von St. Pauli".

Zuletzt nahm er als Kandida am RTL-Dschungelcamp teil. Hoenig lebt mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen kleinen Kindern in Blankenburg im Harz.