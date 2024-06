Seit über 50 Tagen liegt Schauspieler Heinz Hoenig auf der Intensivstation in einem Berliner Krankenhaus. Er kann nicht selbstständig atmen. So geht es dem TV-Star aktuell.

Blankenburg/Berlin. - TV-Star Heinz Hoenig kämpft seit über 50 Tagen unerbittlich ums Überleben. Der in Blankenburg wohnende Schauspieler liegt auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses.

Nachdem seine Speiseröhre in einer ersten großen OP entfernt wurde, wartet er seitdem auf eine überlebenswichtige Operation an seiner Aorta. Der Eingriff musste immer wieder verschoben werden. Eine bakterielle Infektion hat einen vor Jahren eingesetzten sogenannten Stent beschädigt. Dieser müsse nun dringend ausgetauscht werden.

Ein Stent ist ein Implantat aus Metall, das Ärzte in Gefäße in die Nähe des Herzens setzen, damit diese verschlossenen oder verengten Blutgefäße offen bleiben.

Heinz Hoenig auf der Intensiv: Beatmungsgeräte halten ihn am Leben

Kurz nach der OP an der Speiseröhre musste der Schauspieler ins künstliche Koma versetzt werden. Sein Zustand verschlechterte sich laut Medienberichten. Seitdem geht es Hoenig wieder etwas besser, wie Managerin Birgit Fischer-Höper gegenüber RTL verrät.

Allerdings sei er immer noch sehr gehandicapt und eingeschränkt. "Aber sonst kriegt er alles mit, ist bei vollem Bewusstsein“, so die Managerin.

Heinz Hoenig, hier mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig, kämpft ums Überleben. Foto: IMAGO / Spöttel Picture

Heinz Hoenig: Wann folgt die Aorta-OP?

Aktuell liegt Hoenig weiterhin auf der Intensivstation und müsse künstlich beatmet werden. Sein Zustand sei aber bei weitem nicht stabil genug, um die schwerwiegende OP an der Hauptschlagader durchzuführen, heißt es.

„Es ist unverändert. Er muss warten, bis er stabiler ist. Er hat immer noch die künstliche Beatmung. Wenn die weg ist und er stabilisiert und aufgebaut werden kann, dann kann man über die andere OP nachdenken. Aber im Moment muss er sich erholen und warten, bis es mit der Atmung wieder besser wird“, so Hoenigs Managerin weiter.

Es sei auch momentan nicht abzusehen, wann der Schauspieler sich der OP unterziehen kann.

Probleme mit Krankenversicherung Heinz Hoenigs

Lange Zeit war Hoenig laut Medienberichten privat versichert. Da allerdings die Beiträge irgendwann zu hoch für das Budget des Schauspielers gewesen seien und gesetzliche Versicherungen eine Aufnahme abgelehnt hatten, lebt er seit einigen Jahren ohne Absicherung.

Deswegen wurde eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Spendenziel: 500.000 Euro.

Wieso ist Heinz Hoenig berühmt?

Der Schauspieler Heinz Hoenig spielte in über 180 Filmen mit. Auch als Theaterdarsteller und Teil des Tabaluga-Musicals war er am Start. Seine bekanntesten Projekte sind unter anderem: das Boot, der König von St. Pauli, der große Bellheim und die Teilnahme am RTL-Dschungelcamp.