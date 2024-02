Tony Ganios ist tot. Der US-Schauspieler spielte unter anderem in den Filmen "The Wanderers" und "Stirb langsam 2" mit. Er wurde 64 Jahre alt.

Los Angeles. - Der Schauspieler Tony Ganios ist tot. Wie verschiedene US-Medien unter Berufung auf die Familie übereinstimmend berichten, starb der Amerikaner bereits am 18. Februar nach einer Operation in einem New Yorker Krankenhaus, nachdem er zuvor an einer schweren Rückenmarksentzündung gelitten hatte.

Größere Bekanntheit erlangte Ganios, der griechische Wurzeln hatte, durch Rollen in Komödien und Actionfilmen der Achtzigerjahre. So spielte er unter anderem in Coming-of-Age-Drama "The Wanderers" und dem zweiten Teil der "Stirb langsam"-Reihe mit.

Ganios wurde 64 Jahre alt. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin.