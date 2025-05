New York - US-Schauspielerin Amber Heard ist erneut Mutter geworden. Die 39-Jährige gab auf Instagram die Geburt ihrer Zwillinge bekannt – ein Sohn namens Ocean und eine Tochter namens Agnes. Dazu veröffentlichte sie am Muttertag ein Foto der winzigen Füße ihrer Neugeborenen.

„An alle Mütter, wo immer ihr heute seid und wie auch immer ihr hierher gekommen seid, meine Traumfamilie und ich feiern mit euch“, schrieb Heard. Sie sei „unendlich dankbar“.

Heard („Aquaman“) lebt US-Medienberichten zufolge seit einiger Zeit in Spanien, nachdem sie in einem aufsehenerregenden Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp international in den Schlagzeilen stand. Bereits 2021 hatte sie die Geburt ihrer Tochter Oonagh bekanntgegeben.

Sie schrieb, sie feiere die „Vervollständigung der Familie“, die sie sich seit Jahren gewünscht habe.