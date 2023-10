Schlager-Nestor Heino (84) sorgt mit Äußerungen zur Gender-Sprache und Political Correctness für Diskussionen in sozialen Netzwerken. „Denen haben sie ins Gehirn geschissen, so wie wir im Rheinland sagen ... Ich werd’ weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich werd’ weiter ,Lustig ist das Zigeunerleben’ singen“, sagte er im „Sat1-Frühstücksfernsehen“, wie „t-online.de“ und „Focus online“ berichteten.

„Ich bin kein Politiker, sondern Sänger und ich sage frei heraus, was ich denke. Denn das ist in diesem Land immer noch ein demokratisches Grundrecht“, ergänzte Heino: „Es kann von mir aus gendern, wer will, ich werde es ganz sicher nicht tun.“ Ein Sprecher von Sat1 verwies unterdessen auf Rede- und Meinungsfreiheit. (uk)