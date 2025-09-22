Mit anderen Menschen im Container leben und dabei rund um die Uhr gefilmt werden - kann das gutgehen? Die „Big Brother“-Sendeformate testen das aus - bald in einer neuen Promi-Version.

Achim Petry bei der ARD-Schlagersendung „Immer wieder sonntags“ im August, bald ist er bei „Promi Big Brother“ zu sehen.

Unterföhring/Köln - Der Schlagersänger Achim Petry, Sohn von Wolfgang Petry, zieht in den „Promi Big Brother“-Container ein. Wie die Produktionsfirma auf Instagram mitteilte, wagt der 51-Jährige seinen ersten Ausflug ins Reality-TV. Das Format ist ab dem 6. Oktober im Stream bei Joyn und bei Sat.1 zu sehen. „Ich freue mich derbe auf alle Erfahrungen, die ich bei dem Projekt erleben darf“, schrieb Petry auf Instagram, der als „Sohn von Musik-Legende Wolfgang Petry“ beworben wird. Achim Petry singt Lieder wie „Das wird ne lange Nacht“ und „Keiner liebt dich ... so wie ich!“

In der „Promi Big Brother“-Sendung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einen Container gesperrt und gefilmt. Wer aneckt und die Gunst des Publikums verliert, muss raus; der letzte Verbliebene bekommt ein Preisgeld. Drehort ist Köln.

Unter den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist die Fernsehdarstellerin Christina Dimitriou, die bereits Erfahrungen hat in Reality-TV-Formaten. So nahm sie etwa 2021 an der RTL-Dschungelshow teil. Nach einer Babypause kehrt sie nun zurück in das Showgeschäft. „Christina is back“, heißt es auf Instagram von der Produktionsfirma. „The one and only!“ Der Box-Manager Rainer Gottwald, der das „Promi Big Brother“- Format des Jahres 2022 gewonnen hatte, kommentierte die Ankündigung: „Cool... passt voll gut“. Dimitriou sei ein „tolles Madel“.

Zur weiteren Besetzung der diesjährigen „Promi Big Brother“-Sendung gehören Laura Lettgen alias Laura Blond, die dieses Jahr schon bei RTL in der Realityshow „Kampf der Realitystars“ zu sehen war, sowie Schauspieler Michael Naseband („K11 – Kommissare im Einsatz“) und Social-Media-Akteurin Karina Kipp alias Karina2you, die auf Tiktok 8,6 Millionen Follower hat und dort humorvolle Alltagsvideos aus dem Haushalt teilt.