Schockdiagnose: Schlagersänger Mickie Krause an Blasenkrebs erkrankt

Köln/DUR/awe - Schlagersänger und "Mallorca-Star" Mickie Krause ist an Blasenkrebs erkrankt. Der 51-Jährige erhielt die Diagnose bereits vor wenigen Wochen. Der Tumor wurde entdeckt, als Krause bei Dreharbeiten zu der Vox-Sendung "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" vor der Kamera stand.

Mickie Krause bekam Diagnose während Dreharbeiten

Mit seiner Teilnahme an der Show wollte der Sänger für die Krebsvorsorge werben. "Am 6. Januar bekam ich die Diagnose Blasenkrebs. Am 8. stand ich im Finale von 'Showtime of my Life'', ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt. Wir haben eine vierminütige Choreografie präsentiert", so Krause gegenüber RTL.

Schlagersänger Mickie Krause wollte trotz Krebs-Diagnose Stärke beweisen

Der Schlagersänger habe sich "hilflos" gefühlt, doch Aufgeben war für ihn keine Option. Demnach fasste der 51-Jährige sofort neuen Mut und wollte Stärke zeigen. "Ich habe einfach gedacht: Aufgeben kann jetzt keine Option sein. Du musst jetzt Stärke zeigen. Ich habe hier sieben weitere Kumpels und wir haben eine Botschaft, die möchte ich natürlich mit den Jungs umsetzen. Ich stell mich dieser Geschichte, ich bin ein starker Mensch, ich komm da raus", erzählt Krause im Interview mit dem Kölner Sender. Mittlerweile wurde der Sänger erfolgreich operiert.

Bei "Showtime of my Life" strippen prominente Männer und Frauen, um für die Krebsvorsorge zu werben. Die Sendung wir ab dem 15. Februar auf Vox ausgestrahlt.