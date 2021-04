Berlin. Nase, Wangen, Po - Micaelas Schönheitsoperationen sind nichts für schwache Nerven. Sogar Bauchmuskeln hat sich die Berlinerin modellieren lassen. Auf Instagram berichtet das Playboy-Model ihren 450.000 Followern über ihre neuste Beauty-OP. "Nun ist meine #cateyesurgery fast schon eine Woche her und ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis", schreibt die 37-Jährige unter ihrem Instagram-Post.

Ihre Errungenschaft in Sachen Schönheitsoperation: "Cat Eyes" durch Fadenlifting, welches die Haut besonders sanft straffen und die Augen in die Katzenform ziehen soll. Laut RTL-Bericht ist der Cat Eye Lift der aktuellste Schönheits-OP-Trend aus den USA.

In ihren Instagram-Stories berichet Micaela Schäfer über ihre neue Schönheitsoperation. Instagram Screenshot: https://www.instagram.com/micaela.schaefer.official/?hl=de

Auch Micaela Schäfer, die sich schon im vergangenen Jahr einem sogenannten Vampirlifting und Gel-Unterspritzung im Po gegönnt hat, wollte den aktuellen Beauty-Trend nicht auslassen.

Ein RTL-Team durfte den Reality-TV-Star sogar bei dem Eingriff begleiten, auch als "DJane" Micaela ihrem Freund Adriano Hess das neuste Beauty-Werk präsentierte. Dem scheinen Micaela's neue "Katzenaugen" zu gefallen: "Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt", so der 35-Jährige.

Micaela Schäfer und ihr Partner Adriano Hess sind mit dem Ergebnis zufrieden. Instagram Screenshot: https://www.instagram.com/micaela.schaefer.official/?hl=de

Angst vor möglichen Komplikationen hatte Micaela nicht. Die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin ist mit dem Ergebnis zufrieden: "Ich fühle mich auf jeden Fall bereit, nach Corona so richtig durchzustarten," so im RTL-Interview. Mit den "Katzenaugen" will das Erotik-Model ihre Fans bei zukünftigen Auftritten wie auf der "Venus Messe" beeindrucken.