Laura Müller und Michael Wendler sind für Schlagermusik, Verschwörungstheorien und erotische Fotos auf Only Fans bekannt. Nun ist Müller schwanger mit Baby Nummer zwei.

Magdeburg/DUR/us. - Erst kürzlich sorgte Laura Müller mit ihrem Gesangsdebüt für gemischte Gefühle bei ihren Fans. Nun legt sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schlagersternchen Michael Wendler, mit süßen Neuigkeiten nach.

Bereits vor Tagen deuteten sich auf Müllers Instagram-Auftritt die News an, jetzt verkündete das umstrittene Paar in den Sozialen Medien es ganz offiziell: Das in den USA lebende Paar bekommt erneut Nachwuchs.

"Unser zweites Glück ist unterwegs", schreibt Wendler auf seinem eigentlich stillgelegten Telegram-Kanal "Florida Media News", auf dem der Schlagerbarde noch vor Monaten Verschwörungstheoretikern und Corona-Kritikern eine Plattform lieferte. Zuvor war er auf Instagram gesperrt worden und hatte versucht, sich über den Kanal, der für Bilder seines Hundes angelegt worden war, erneut in dem Medium Gehör zu verschaffen.

Neues Baby: Laura Müller wieder schwanger von Michael Wendler

Nun postete die aus Sachsen-Anhalt stammende Müller am frühen Dienstagmorgen auf Instagram den auch bei den "Florida Media News" geposteten Beitrag mit einem Foto von sich und Wendler und einem beigen Plüschbären in der Hand. "Du wirst schon jetzt unendlich geliebt..... Wir freuen uns auf dich", richtet das Paar liebevolle Worte an sein ungeborenes Kind.

Vor beinahe genau einem Jahr hatte das Paar die Geburt seines ersten Kindes Rome Aston auf denselben sozialen Kanälen gefeiert. Danach war es still geworden um den Wendler, nachdem eine geplante Doku mit dem Fernsehsender RTL2 aufgrund öffentlichen Drucks platze und angekündigte Auftritte abgesagt wurden. Laura Müller macht seitdem auf der Erotik-Bezahl-Plattform Only Fans mit freizügigen Bildern auf sich aufmerksam. Regelmäßig finden sich Anspielungen darauf auch unter ihren Postings auf Instagram.