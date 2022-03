Semino Rossi ist wieder mit seiner Frau zusammen

Berlin - Nach einer zweijährigen Trennung sind der Schlagersänger Semino Rossi und seine Ehefrau Gabi wieder ein Paar. „Wir sind wieder zusammen!“, sagte der 59-Jährige.

„Manchmal muss man loslassen, um sich zu orientieren, damit man sich aus dem geschaffenen Freiraum neu füreinander entscheiden kann.“ Nach 28 Ehejahren hatte sich das Paar vor rund zwei Jahren getrennt. Die Zeit habe ihm gut getan, um seine Schwächen offen zu legen, sagte der in Argentinien geborene Sänger. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

„Sich mit sich selbst auseinander zu setzen, ist absolut wichtig, es erfordert Mut und innere Stärke“, verriet der in Österreich lebende Sänger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und kann mir ein Leben ohne den Halt der Familie nicht vorstellen.“ Gemeinsam mit seiner Frau freue sich Rossi zudem über die Geburt seines zweiten Enkelkindes. Seine Tochter habe am 1. März ein Mädchen zur Welt gebracht. „Ich bin jetzt zweifacher Opa und empfinde große Freude und Glück“, sagte Rossi. Die neugeborene Sofia habe am selben Tag Geburtstag wie seine 87-jährige Mutter.