Silvia Laubenbacher (56) ist tot: TV-Moderatorin verliert Kampf gegen den Krebs

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Die langjährige TV-Moderatorin Silvia Laubenbacher ist am 12. März 2022 im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichtet „Bild“ unter Berufung auf ihrem engsten Familienkreis. Laut dem Bericht starb sie in der Nacht zum Samstag in ihrer Münchner Wohnung an den Folgen einer Krebserkrankung.

Bereits im Jahr 2014 bekam Laubenbacher die Diagnose Brustkrebs. Ärzte entfernten daraufhin einen zwölf Zentimeter großen Tumor, zudem ließ sie sich die Brüste abnehmen. Als Moderatorin war sie unter anderem aus dem ProSieben-Magazin „SAM“ bekannt, das sie von 1999 bis 2009 präsentierte.

Laubenbacher war mit dem früheren Moderator und Synchronsprecher Percy Hoven verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.