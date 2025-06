Berlin. – Schauspielerin Simone Thomalla hat in René Merten einen neuen Partner gefunden und blickt zugleich auf eine Zeit voller Schmerz und Enttäuschung zurück.

In einem Podcast mit der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen spricht sie erstmals offen über die belastenden Erlebnisse der vergangenen Monate.

Vertrauen missbraucht – Verlust und Neuanfang bei Simone Thomalla

Thomalla berichtet in dem Podcast "M wie Marlene", dass sie sich in einer früheren Beziehung schwer getäuscht gefühlt habe. Ihre Loyalität sei ihr zum Verhängnis geworden, so die Schauspielerin. Ohne einen Namen zu nennen, deutet sie an, dass ihr damaliger Partner freiwillig aus dem Leben schied.

Kurz vor Weihnachten war der Mann leblos in Salzburg gefunden worden. Zuvor hatte er Thomalla einen Abschiedsbrief hinterlassen – ein Schreiben, das später öffentlich wurde. „Von mir nicht“, betont sie deutlich im Gespräch.

Neue Liebe nach schwerer Phase bei Simone Thomalla

Während der Beziehung habe es wiederholt Betrugsvorwürfe gegen den Mann gegeben. Thomalla jedoch habe lange gehofft, dass sich etwas ändern würde.

Selbst Warnungen ihrer Tochter Sophia habe sie ausgeblendet. Rückblickend sei sie „wie noch nie zuvor“ getäuscht worden. „Ich wurde monatelang belogen und betrogen“, erklärt sie.

Mit ihrem neuen Partner René Merten ist Simone Thomalla glücklich. Foto: Imago/Eventpress

In dieser schwierigen Phase lernte sie auch René Merten kennen. Dennoch entschied sie sich damals, loyal zu bleiben. Erst beim späteren Wiedersehen habe sich daraus eine Beziehung entwickelt. Heute fühle sie sich bei Merten geborgen und sei dankbar für den Neuanfang.