Viele schalten bei Werbung im TV sofort weg. Beim Super Bowl ist es umgekehrt: Viele schauen gerade deshalb gebannt zu - denn nicht selten gibt es Außergewöhnliches zu sehen. So auch dieses Mal.

Santa Clara - Beim Super Bowl geht es um American Football, die spektakulärste Halbzeitshow - und auch um das vielleicht begehrteste TV-Werbefenster der Welt. Millionen von US-Dollar werden für die aufwendig produzierten Werbespots in der Primetime beim übertragenden Sender NBC hingeblättert. Die Nachfrage ist riesig, die Reichweite auch. Die Hollywood-Branche nutzt die große Bühne traditionell, um ihre Trailer zu platzieren oder Kinostarts und andere Projekte bekanntzumachen. So auch dieses Mal.

Das Filmstudio Universal Pictures etwa präsentierte dem Fernsehpublikum erstmals einen ungekürzten Trailer zu „Disclosure Day“ („Der Tag der Wahrheit“), einem neuen Science-Fiction-Film des renommierten Regisseurs Steven Spielberg, der am 12. Juni in die Kinos kommt. Darin wird die Frage behandelt, wie die Menschheit reagieren würde, wenn sie den Beweis über außerirdisches Leben erhielte. In den Hauptrollen sind Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo zu sehen. Für Spielberg, der mit Klassikern wie „E.T.“ und „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ berühmt wurde, markiert der Streifen die Rückkehr zu einem vertrauten Genre.

Brad Pitt im alten Hollywood: Überraschend gab es auch erste Bilder zur Fortsetzung des Oscar-prämierten Films „Once Upon a Time in Hollywood“ zu sehen. Netflix veröffentlichte kurze Sequenzen, in denen Pitt wieder in die Rolle von Cliff Booth schlüpft. Der genaue Zeitpunkt für den Filmstart wurde noch nicht verraten. Basis des Sequels ist der Vorgänger „Once Upon a Time in Hollywood“ (2019) mit Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie, der im Jahr 1969 in Los Angeles spielt.

Ebenfalls beworben wurde beim Super Bowl der erste Trailer zu „Minions & Monsters“ („Minions 3“), in dem die gelben Kultfiguren aus dem „Ich – Einfach unverbesserlich“-Universum dieses Mal im Hollywood der 1920er Jahre auf Monsterjagd gehen. Der Animationsfilm soll am 1. Juli in die Kinos kommen.

Auch sonst war das Staraufgebot in den Werbespots großer Firmen während des Super Bowls enorm: Von Emma Stone, die manisch einen Computer zertrümmert, über die Backstreet Boys bis hin zu Matt Damon, Ben Affleck und Jennifer Aniston in einer Parodie auf den 90er-Jahre Kultfilm „Good Will Hunting“ bekamen die Zuschauer diverse Stars und Sternchen aus Hollywood zu sehen.