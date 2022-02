Drama um Sonya Kraus: Die 48-Jährige erkrankte im vergangenen Jahr an Brustkrebs. Der Moderatorin wurden daraufhin beide Brüste amputiert.

Moderatorin Sonya Kraus erkrankte im vergangenen Jahr an Brustkrebs.

Frankfurt/DUR/awe - Bereits im vergangenen Jahr erhielt Sonya Kraus die Diagnose Brustkrebs. Die Moderatorin war im September 2021 zu einem Routine-Check-up beim Frauenarzt, wobei ein hochaggressiver Tumor in der rechten Brust entdeckt wurde. "Ich hätte den selbst nicht ertasten können. Mein Arzt hat mich dann weitergeschickt zur Biopsie", erzählt die 48-Jährige in einem Stern-Interview.

Sonya Kraus wählt radikalen Schritt

Zwar war nur eine Brust von Krebs betroffen, dennoch wählte Kraus einen radikalen Schritt und entschied sich dazu beide Brüste abnehmen zu lassen. "Eine brusterhaltende OP wäre auch machbar gewesen, jedoch wollte ich so radikal wie möglich vorgehen. Alles andere hätte mich zu sehr beunruhigt", so die Moderatorin. Anschließend unterzog sich Kraus einer Chemotherapie und einer Operation, bei der die Brüste wieder aufgebaut wurden. Mittlerweile geht es der 48-Jährigen wieder gut.

Moderatorin ruft zur Brustkrebs-Vorsorge auf

Da die Erkrankung bei einem Vorsorgetermin erkannt wurde, will Kraus Frauen ermutigen regelmäßig zu Routine-Untersuchungen zu gehen. "Verschludert, egal, aus welchen Gründen, nicht eure Termine zur Vorsorge, und seid penetrant. Besteht auf eine Sonografie. Die Früherkennung ist so essenziell", so Kraus im Stern weiter.

Kraus nahm an der Vox-Sendung "Showtime of my Life" teil, bei der Prominente auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen.