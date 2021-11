Sophie Ellis-Bextor tanzt 24 Stunden für den guten Zweck

Die britische Popsängerin kann Kinder in Not mit einem großen Geldbetrag unterstützen. Bei ihrem Tanz-Marathon sammelte sie über einen Million Pfund an Spendengeldern.

London - Die britische Popsängerin Sophie Ellis-Bextor (42) hat für den guten Zweck 24 Stunden am Stück getanzt. Die 42-Jährige sammelte damit mehr als eine Million Pfund (umgerechnet rund 1,19 Mio. Euro) für Kinder in Not ein, wie die BBC am Mittwoch berichtete.

„Wenn es mich umbringt, wird es "Murder On The Dancefloor" sein, und diese Headline will ich eigentlich nicht sehen“, scherzte Ellis-Bexor in Anspielung auf einen ihrer größten Hits vor dem Start ihres Tanzmarathons.

Zwischenzeitlich bekam die Sängerin Unterstützung von Freundinnen wie Natalie Imbruglia oder Gemma Collins. Fans konnten die Aktion live verfolgen, bei der Ellis-Bextor in etlichen verschiedenen Kostümen und sogar zu den Verkehrsnachrichten tanzte. Während der Sendung gingen Spenden ein, die verschiedenen Kinderschutzorganisationen zugute kommen sollen.