In dem ersten Teaser für „Kiss of the Spider Woman“ steht eine von Jennifer Lopez gespielte Filmdiva im Rampenlicht. Das Filmmusical von „Dreamgirls“-Regisseur Bill Condon kommt im Herbst ins Kino.

Star-Rolle für Jennifer Lopez in „Kiss of the Spider Woman“

Los Angeles - Hollywood-Star Jennifer Lopez (55, „Hustlers“, „Marry Me“) gibt in dem ersten Teaser für „Kiss of the Spider Woman“ („Kuss der Spinnenfrau“) einen Vorgeschmack auf ihre schillernde Rolle in dem Filmmusical. Mit zahlreichen Gesangnummern glänzt sie als fiktive Leinwanddiva namens Aurora, die unter anderem eine Spinnenfrau spielt.

In der Verfilmung des Broadway-Musicals „Kiss of the Spider Woman“ unter der Regie von Bill Condon (69, „Dreamgirls“, „Die Schöne und das Biest“) spielen neben Lopez der gebürtige Mexikaner Diego Luna (45, „Rogue One: A Star Wars Story“) und der Kalifornier Tonatiuh (30) die Hauptrollen.

Vorlage ist das Buch des argentinischen Autors Manuel Puig aus dem Jahr 1976 über die Freundschaft zweier Männer in einem südamerikanischen Gefängnis -der von alten Hollywoodfilmen besessene homosexuelle Luis Molina und der marxistische Widerstandskämpfer Valentin. Molina flüchtet sich in dieser brutalen Umgebung in eine Fantasiewelt rund um die erfundene Diva, die er auch seinem Zellengenossen nahebringt.

1985 wurde Puigs Bestseller bereits mit William Hurt (1950-2022) in der Hauptrolle verfilmt. Für seine Darstellung des Luis Molina erhielt der US-

Schauspieler einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Die Broadway-Version gewann mehrere Tony Awards.

Beim Sundance Film Festival im US-Staat Utah feierte die neue Verfilmung im Januar Premiere. Das Filmmusical soll im Oktober in die Kinos kommen.