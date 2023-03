Stefan Mross in die Freundin seiner Ex verliebt - Neue Liebe für den Schlager-Star?

Magdeburg/DUR/lb - Vor nur drei Monaten hatte der Schlagersänger Mross die Trennung von seiner Ehefrau Anna-Carina Woitschack bekannt gegeben. Woitschack ist inzwischen in einer neuen Beziehung.

Seit November 2022 ist sie mit einem Geschäftsmann namens Daniel B. zusammen, der aus Österreich stammt.

Nach Trennung von Anna-Carina Woitschack: Stefan Mross soll neue Freundin haben

Nun soll auch Stefan Mross kein Single mehr sein. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung handelt es sich bei der neuen Frau an der Seite von Mross angeblich um Eva Luginger. Sie ist 35 Jahre alt und ebenfalls Schlagersängerin. Luginger und Anna-Carina Woitschack waren jahrelang enge Freunde. Luginger begleitete sie auf ihrer Tour im Jahr 2021. Sie bezeichnete Woitschack laut Zeitungsbericht als ihren "Lieblingsmensch".

Mross, Woitschack und Luginger: Liebesgerüchte bleiben unkommentiert

In einem kürzlichen Instagram-Beitrag kündigte Luginger zusätzlich an, dass Mross bei ihrer "Schlagernacht" im Sommer an ihrer Seite sein werde. Sie schrieb dazu: "Ich darf euch voller Stolz und Dankbarkeit verkünden, dass mein lieber Freund Stefan Mross mir an meinem ganz besonderen Abend zur Seite stehen wird."

Ob die Entertainer nun wirklich ein Paar sind, ist von beiden gegenüber der Öffentlichkeit bisher unkommentiert geblieben. Laut der "Bild"-Zeitung sollen zumindest Anna-Carina Woitschack und Eva Luginger angeblich kein Wort mehr miteinander sprechen. Auch Mross' Ex äußerte sich bisher nicht zu den Liebesgerüchten.