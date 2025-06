Popstar Taylor Swift hat in Nashville mit einem Überraschungsauftritt bei einer Benefizshow für Begeisterung gesorgt – zur besonderen Freude ihres Freundes.

Spielt in riesigen Stadien und gibt auch Überraschungsgigs: Taylor Swift (Archivbild).

New York - Taylor Swift kann wohl niemand vorwerfen, nicht für ihren Freund Travis Kelce da zu sein. Der US-Popstar legte bei einem Football-Trainingscamp, das von ihrem Profisportler-Freund mitveranstaltet wird, einen Überraschungsgig hin. Bei dem Konzert in Nashville (Tennessee) spielte die 35-Jährige ihren Hit „Shake It Off“, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war.

Laut dem Magazin „People“ überraschte Swift die Zuschauer, als sie plötzlich während des Sets von Countrysänger Kane Brown auftrat. „Die Menge rastete völlig aus“, zitierte das Magazin eine Quelle. Nach der Darbietung habe sie sich bei der Band bedankt und jedem einzelnen Musiker eine Umarmung gegeben.

Auch die nordamerikanische Footballliga NFL reagierte auf den Auftritt: Auf Social Media wurde ein gemeinsames Bild von Swift, Brown und Kelce geteilt – mit dem Kommentar: „Wenn du denkst, du bist der Stargast, aber du bist es nicht.“