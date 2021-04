Tagesschau-Abschied: Linda Zervakis gibt ihren neuen Job bekannt

Das Standbild der "Tagesthemen"-Sendung vom 26.04.2021 zeigt Moderatorin Linda Zervakis , die "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni in ihrer letzten Sendung mit einem Ouzo verabschiedet.

Unterföhring. Die bisherige ARD-"Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis wechselt zum Privatsender ProSieben. Dort soll sie ab Herbst zusammen mit dem langjährigen ARD-"Sportschau"-Moderator Matthias Opdenhövel das neue Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live" präsentieren, wie ProSieben am Mittwoch mitteilte.

"Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen", sagte die 45 Jahre alte gebürtige Hamburgerin, die diese Woche zum letzten Mal in der "Tagesschau" zu sehen war. Seit 2010 hatte sie zum Team der Sprecherinnen und Sprecher gehört, seit 2013 war sie auch in der Hauptausgabe ab 20 Uhr zu sehen.

„Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen“ Linda Zervakis

"Während ich bislang meist nur über traurige und tragische Meldungen berichten musste, wollen Matthias und ich in 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' Menschen informieren, Themen mit Gästen vertiefen und die Zuschauer unterhalten", sagte Zervakis, die exklusiv für ProSieben arbeiten soll. "Hier kann ich alles einbringen, was mir vor der Kamera Spaß macht."

Neue zweistündige Primetime-Sendung

Zervakis wechselt zu ProSieben und wird mit Opdenhövel eine neue zweistündige Primetime-Sendung entwickeln. dpa/ProSieben | Michael De Boe

ProSieben will das neue zweistündige Infotainment-Format wöchentlich ab 20.15 Uhr zeigen. Senderchef Daniel Rosemann erklärte: "Mit ihrer Erfahrung und mit ihrer Verbindlichkeit sind Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel die richtigen Journalisten für diesen großen Schritt."

Opdenhövel hatte zehn Jahre lang die ARD-"Sportschau" moderiert und verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag dort nicht. Über sein neues Engagement sagte der 50-Jährige, man könne mit der Sendung die komplette Palette an Themen bedienen: „Wir können spannende, lustige oder nachhaltige Geschichten erzählen.“