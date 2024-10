München - Der US-Punkrocker Dexter Holland, bekannt als Frontmann der erfolgreichen Band The Offspring, widmet sich neben seiner musikalischen Karriere auch der Wissenschaft. Er arbeite derzeit an einer wissenschaftlichen Arbeit über microRNA, erzählt der 58-jährige promovierte Molekularbiologe in der deutschen Ausgabe des Magazin „Playboy“. MicroRNA sind winzige Moleküle, die Gene regulieren und so Prozesse im Körper beeinflussen können. „Ich habe herausgefunden, dass menschliche microRNA in der Lage ist, HIV-Infektionen abzumildern.“

Trotz seiner wissenschaftlichen Interessen bereue er es aber nicht, sich vor 30 Jahren für eine Karriere als Rockmusiker entschieden zu haben. Mit The Offspring hat Holland elf Studioalben veröffentlicht und mehr als 40 Millionen Platten weltweit verkauft. Auf die Frage, ob er lieber einen Grammy oder einen Nobelpreis gewinnen würde, antwortete Holland dennoch: „Ich würde sie beide gerne nehmen. Die Party wäre wahrscheinlich beim Grammy die heftigere, aber am glücklichsten würde mich der Nobelpreis in Medizin machen“.