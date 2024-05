Kollegen über Zustand besorgt Til Schweiger erneut in Klinik - Familie nimmt Schauspielstar das Handy weg

Nach einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung wurde in den letzten Wochen bekannt, dass Schauspieler Til Schweiger am Herzen operiert werden soll. Doch nun ist der Filmstar außerplanmäßig in der Klinik.