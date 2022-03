Tim Lobinger: Der Krebs ist zurück - Ex-Stabhochspringer kämpft erneut um sein Leben

Hamburg/DUR/mad - Der frühere Stabhochspringer Tim Lobinger ist erneut an Krebs erkrankt und kämpft um sein Leben. Lange Zeit sah es so aus, als hätte der 49-Jährige den Krebs besiegt. Lobinger war vor fünf Jahren an Leukämie erkrankt und hatte die Krankheit mit Hilfe einer Stammzellentherapie überwunden. Lobinger konnte sogar einen Vollzeit-Job als Athletiktrainer annehmen. Doch die wenigsten Erkrankten können diese heimtückische Krankheit endgültig besiegen.

„Mein kleiner Sohn wird dieses Jahr eingeschult, meine Tochter heiratet im Sommer. Wenn du das vor Augen hast und weißt, du erlebst es wahrscheinlich nicht mehr, das ist fürchterlich“, sagte der 49-Jährige der Zeitschrift Bunte.

Tim Lobinger: "Ich bin ein Kämpfer, für mich, meine Familie und meine Freunde!"

Vor fast genau fünf Jahren, am 3.3. 2017, hatte Lobinger die Diagnose Leukämie bekommen. Da sagte man mir: 'Ihnen bleiben drei bis fünf Jahre im Optimalfall, wenn wissenschaftlich nichts passiert.' Jetzt sind fünf Jahre rum." Laut Bericht Bericht musste er sich bereits seit 2020 wieder einer Therapie und Bestrahlungen unterziehen. Inzwischen wiege Lobinger bei einer Körpergröße von 1,93 m nur noch 68 Kilo.

Auf die Frage was sein größter Wunsch sei, antwortet er: „Lebenszeit“. Lobinger, der in seiner Karriere Welt- und Europameister in der Halle wurde.

Die Wissenschaft habe ihm schon einmal das Leben gerettet. Dank ihr sei er noch am Leben. Wenn er sich jetzt noch einmal zwei, drei Jahre schleppe, gebe es vielleciht eine andere Therapiemöglichkeit, die ihm helfen könne, so Lobingers Hoffnung. Er will seine Chance auf jeden Fall ergreifen, auch wenn sie ein Prozent betragen würde.