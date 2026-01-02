Am Neujahrstag kommt es in einem Hotel zu einem Notruf: Die Tochter des Oscarpreisträgers Tommy Lee Jones wird tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt.

San Francisco - Die Tochter des US-Schauspielers Tommy Lee Jones („Men in Black„) ist laut Gerichtsmedizinern gestorben. Die 34-Jährige wurde am Neujahrstag in einem Hotel in San Francisco entdeckt, wie unter anderem das US-Portal „TMZ“ unter Berufung auf Sicherheitsbehörden berichtete.

Wie die San Francisco Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden Einsatzkräfte am 1. Januar gegen 2.52 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls in das Hotel gerufen. Sanitäter stellten vor Ort den Tod der Person fest. Zur Identität der Verstorbenen und zur Todesursache machte die Feuerwehr keine Angaben. Leitende Gerichtsmediziner in San Francisco identifizierten die verstorbene Person dann als Victoria Jones.

Mit ihrem Vater gemeinsam in „Men in Black II“

Victoria Jones war die Tochter des Schauspielers aus seiner Ehe mit der Fotografin Kimberlea Cloughley; aus der Beziehung stammt auch ein Sohn namens Austin.

Schon als Kind stand Victoria Jones vor der Kamera und spielte unter anderem mit ihrem Vater in „Men in Black II“. Später zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Der 79-jährige Jones gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods und erhielt für seine Rolle in „Auf der Flucht“ 1994 den Oscar als bester Nebendarsteller.