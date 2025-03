Obwohl Tokio Hotel aktuell ihre ausverkaufte Europa-Tour spielen, hat die Band für 2026 bereits die nächste Tournee angekündigt. Dabei wollen die Kaulitz-Brüder große Arenen in ganz Europa ansteuern. Alles zu den Städten, Tickets und wann es losgeht.

"Bisher größtes Live-Erlebnis": Tokio Hotel kündigt für 2026 Arena-Tour an

Konzerte in ganz Europa

Hamburg. - Fans von Tokio Hotel können die Band kommendes Jahr auf einer weiteren Tour erleben.

„Wir wissen, dass wir unsere ausverkaufte Europa-Tournee noch nicht einmal beendet haben, aber hier sind wir und kündigen bereits unsere große Arena Tour 2026 an“, teilte die Band auf Instagram mit.

Lesen Sie auch: Rückblick: Kaulitz-Brüder wegen Terroranschlags auf Magdeburger Weihnachtsmarkt unter Schock

Tokio Hotel besteht aus den Zwillingen Tom und Bill Kaulitz sowie Gustav Schäfer und Georg Listing. Seit ihrer Debüt-Single "Durch den Monsun", die vor 20 Jahren erschien, hat die Band aus Magdeburg eine große Fangemeinde. Ihr jüngstes Album "2001" hat die Band am 18. November 2022 herausgebracht.

Ihre Arena-Tour soll im Oktober 2026 in London starten, erster Deutschland-Termin ist für den 1. November in Hamburg geplant. Außerdem soll es Konzerte in Frankfurt, Berlin, Nürnberg, Leipzig, München, Düsseldorf und mehreren europäischen Städten geben.

„Diese Tour wird unser bisher größtes Live-Erlebnis“, erklärt Tokio Hotel.

Lesen Sie auch: Bill Kaulitz: Vor Auftritten mache ich mich völlig irre

Die Band weiter: „Wir haben in den letzten Jahren unvergessliche Konzerte gespielt, aber diesmal heben wir alles auf ein neues Level. Das Bühnenbild, die Produktion und die Setlist – alles wird außergewöhnlich!“

Ein erster Vorverkauf startet am Donnerstag, dem 20. März 2025.