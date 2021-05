Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz postet Liebeserklärung: "Das macht mich so glücklich!"

Bill und Bill? Auf seinem Instagram-Account begeistert der in Leipzig geborene und in Magdeburg aufgewachsene Musiker seine Fans mit einer Liebeserklärung und schwärmt von seinem künstlerischen Abbild.

Berlin. Das Tokio-Hotel Frontsänger Bill Kaulitz schon immer kunstbegeistert war, ist keine große Überraschung mehr für seine 670.000 Instagram-Follower. Schon 2016 präsentierte der Musiker unter seinem Solo-Künstlernamen BILLY das Multimedia-Kunstprojekt "Love don’t break me" - mit Kurzfilm, Fotobuch und Bildabzüge gedruckt auf Silbergelatine. Das Thema: Billy. Billy. Billy. Nun präsentierte der 31-Jährige auf seinem Instagram-Account ein neues Kunstwerk, welches zwar nicht von ihm selbst geschaffen wurde, doch spielt der gebürtige Leipziger darauf eine tragende Rolle.

"Das macht mich so glücklich!" Bill Kaulitz

Es ist ein Geschenk vom Münchner Karikaturisten Bernhard Prinz, welcher Kabarett mit Stiften macht. Ein Acryl-Abbild, worauf Bill - im für Prinz typischen Comic-Stil - zu sehen ist. Bill Kaulitz ist begeistert, als endlich das Kunstwerk Los Angeles erreicht: "Das hat meine ganze Woche geprägt! Vielen Dank an den verrückten und talentierten @prinzbernhard für dieses erstaunliche Stück! Das macht mich so glücklich!", schreibt Kaulitz in seinem Instagram-Post.

Freudestrahlend präsentiert Bill Kaulitz seine Karrikatur vom Münchner Karikaturist Bernhard Prinz. Instagram Screenshot https://www.instagram.com/billkaulitz/

Liebeserklärung für Bernhard Prinz

Schon Tage zuvor bekam Bill Kaulitz die ersten Impressionen seines Abbilds auf Bernhards Instagram-Kanal zu sehen und war voller Vorfreude. Mit einer emotionalen Videobotschaft bedankte sich der Musiker schon vorab für das riesige Porträt, das ihn überspitzt, aber auch sehr detailgetreu zeigt: "Hallo lieber Bernhard. Ich wollte liebe Grüße aus L.A. schicken. Vielen Dank für mein tolles Bild für die Karikatur. Ich liebe, liebe, liebe die sehr!", so der Tokio-Hotel-Sänger gut gelaunt.

"Ganz ehrlich – ich hatte einfach Lust darauf." Bernhard Prinz

Seine Karikatur trägt einen Pelzmantel und hält ein Exemplar der aktuellen Biografie des Tokio-Hotel-Stars. Gegenüber Promiflash verrät Bernhard Prinz, wie es zu dem Abbild des "White Lies"-Musikers kam: "Ganz ehrlich – ich hatte einfach Lust darauf. Ich mag seine Sonnenschein-Art und dass er so ein einzigartiger Paradiesvogel ist", erklärt der Karikaturist. Detailreiche und ausdrucksstarke Porträt-Karikaturen sind das Herzstück seiner Kunst.

Bernhard Prinz, 1975 in München geboren, macht Kabarett mit Stiften. https://www.instagram.com/prinzbernhard/

Der fünffache Familienvater liebt Natur und Menschen und hält diese Faszination gerne in besonderen, intuitiven Fotos fest. Unzählige nationale und internationale Stars wie Thomas Gottschalk, Otto Waalkes oder sogar Robbie Williams konnten sich bereits über die besonderen Werke von Bernhard freuen. "Mich begeistern Menschen, Gesichter und Typen. Je individueller, desto schöner", so der Künstler.

Mehr zum Thema: Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz zeigt sich mit einer neuen Frau an seiner Seite