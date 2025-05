Als Tom Cruise in den 80ern Dustin Hoffman in einem Restaurant sah, war es ihm viel zu peinlich, den älteren Schauspieler anzusprechen. Nun verriet er, wie es zum ersten Kontakt kam.

Los Angeles - Hollywoodstar Tom Cruise (62) hat eigenen Angaben zufolge seine Rolle in dem Erfolgsfilm „Rain Man“ neben Dustin Hoffman (87) seiner unnachgiebigen Schwester zu verdanken. Cruise und seine Schwester sahen Hoffman in den 1980er Jahren zufällig in einem Restaurant in New York, wo er Essen zum Mitnehmen bestellte, wie das US-Magazin „Variety“ Cruise bei einem Gespräch beim London Film Festival BFI zitierte. „Sie sagte: "Geh rüber und grüß ihn." Ich sagte: "Ich grüße nicht."“, erzählte Cruise.

Cruise hatte damals laut „Variety“ gerade Ridley Scotts Film „Legende“ abgedreht und mit der Hauptrolle in dem Jugendfilm „Risky Business - Lockere Geschäfte“ bereits größere Bekanntheit erlangt. Dennoch war er sich sicher, dass Hoffman ihn nicht kennen würde und die Kontaktaufnahme „wirklich demütigend“ werde, sagte Cruise. Seine Schwester habe ihn jedoch „so sehr genervt“, dass er schließlich nachgegeben habe.

„Ich möchte mit Dir einen Film drehen.“

„Ich sagte: "Entschuldigen Sie, Mr. Hoffman, es tut mir leid …"“, und dieser habe dann gesagt: „"Cruise!"“, erinnerte sich der „Mission Impossible“-Star. Dann habe Hoffman ihm und seiner Schwester Karten für das Broadway-Stück „Tod eines Handlungsreisenden“ angeboten, bei dem er damals die Hauptrolle spielte und sie nach der Show hinter die Bühne eingeladen. „Als ich ging, sagte er: "Ich möchte mit Dir einen Film drehen." Und ich sagte: "Das wäre schön, Sir‘".“

Ein Jahr später kam dann das Angebot für „Rain Man“. Das Drama, in dem Hoffman und Cruise zwei ungleiche Brüder spielen, wurde 1989 mit mehreren Oscars ausgezeichnet.