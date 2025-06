Die „GNTM“-Gewinnerin strebt ins Klassenzimmer. Weiter modeln möchte sie dennoch. Sie könne sich zum Glück Zeit lassen, so die 20-Jährige.

„Topmodel“-Siegerin Daniela will Lehrerin werden

Köln/Ostfildern - Die diesjährige „Germany's Next Topmodel“-Siegerin Daniela Djokic will Lehrerin werden. „Für mich war immer klar: Studieren ist auch ein Wunsch von mir“, sagte die 20-Jährige aus Ostfildern bei Stuttgart der „Bild“-Zeitung. „Und das lässt sich heutzutage ganz gut mit dem Modeln vereinen. Man kann online studieren und alles hinbekommen, wenn man möchte.“

Daniela studiert Englisch und Deutsch auf Lehramt, wie sie vor dem Finale in einer Pressekonferenz erzählt hatte. „Bleibt alles gleich. Ich habe auch jetzt vor, das noch zu vereinen.“

Daniela: „Studium muss ich nicht unbedingt gleich fertigmachen“

Man könne sich ja zum Glück ein bisschen länger Zeit lassen, sagte die Gewinnerin. „Das Studium muss ich jetzt nicht unbedingt gleich fertigmachen, sondern kann es auch ein bisschen langsamer angehen lassen - mit Pausen-Semestern und sowas.“ Die Studentin betonte: „Ich fokussiere mich auf jeden Fall weiterhin aufs Modeln, mache das aber trotzdem alles noch.“

Neben Daniela hatte sich auch der 19 Jahre alte Berliner Moritz in der Jubiläumsausgabe der ProSieben-Castingshow durchgesetzt, die einen weiblichen und einen männlichen Siegertitel zu vergeben hatte.

Moritz: „Hab so viel mitgenommen“

Co-Sieger Moritz meinte, die ersten Modeljobs in der Staffel seien für ihn tolle Erfahrungen gewesen. „Da hab ich so viel mitgenommen.“ Es war die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“.

Die beiden Wiener Magdalena (21) und Pierre (22) verpassten den Sieg jeweils nur knapp und wurden Zweite. Die dritten Plätze gingen an Jannik (22) aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und an Zoe (19) aus Pulheim bei Köln.

Die beiden Sieger werden auch in diesem Jahr jeweils mit einem Foto auf der Titelseite des Modemagazins „Harper's Bazaar“ belohnt und bekommen ein Preisgeld von 100.000 Euro. Zudem werden sie Teil einer Kampagne eines großen Kosmetikherstellers - an der Seite von Show-Chefin Heidi Klum. Bewerbungen für die 21. Staffel sind bereits möglich. Auch 2026 können wieder Männer mitmachen.