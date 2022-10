Mithilfe von KI: Künstler zeigt, wie tote Promis heute aussehen würden

Wie würden Stars wie Freddie Mercury, Michael Jackson oder Lady Di heute aussehen? Diese Frage versucht ein Fotograf mit einem Kunstprojekt zu beantworten. Was dahintersteckt und welche ungewöhnlichen Aufnahmen dabei entstanden sind, erfahren Sie hier.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Der technologische Fortschritt hat vor allem in der Bildbearbeitung zu ungeahnten Möglichkeiten geführt. Schon heute lassen sich Fotos so manipulieren, dass sie mit dem Original nicht mehr viel gemeinsam haben. Ein türkischer Fotograf erschafft mit einem speziellen Algorithmus sogar Bilder von Toten.

„As If Nothing Happened“: KI zeigt tote Promis heute

Der in Istanbul lebende Rechtsanwalt Alper Yesiltas arbeitet laut eigenen Angaben bereits seit 19 Jahren als Fotograf. In dieser Zeit wurden zahlreiche seiner Fotos in Büchern und Magazinen veröffentlicht.

Bei seinem Projekt „As If Nothing Happened“ hat er Bilder von toten Prominenten mithilfe von Künstlicher Intelligenz so bearbeitet, dass sie wie aktuelle Aufnahmen aussehen. Die Ergebnisse sind verblüffend.

Lady Di, Michael Jackson und Co. heute: Aktuelle Fotos dank KI

Auf seinem Instagram-Account hat Alper Yesiltas bislang mehrere Kostproben seines Schaffens veröffentlicht. So findet sich dort unter anderem ein scheinbar aktuelles Bild der vor knapp 25 Jahren verstorbenen Prinzessin Diana.

Ein weiteres Bild zeigt, wie der „King of Pop“ Michael Jackson heute aussehen könnte.

Und auch einen in Würde ergrauten Freddie Mercury gibt es beim Projekt „As If Nothing Happened“ zu sehen.

Darüber hinaus hat Alper Yesiltas unter anderem auch KI-generierte Bilder von Amy Winehouse, Heath Ledger und Paul Walker auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Aktuell folgen ihm über 117.000 Fans auf der Social-Media-Plattform.

Bilder von Toten: So funktioniert „As If Nothing Happened“

Wie Alper Yesiltas gegenüber „euronews.com“ erzählte, verwendet er verschiedene Software, um seine Bilder zu erstellen, darunter das KI-Foto-Tool Remini. Zusätzlich benutzt er Bildbearbeitungsprogramme wie VSCO und Lightroom.

In Zukunft möchte Yesiltas sein Projekt weiter verbessern. Er hofft, seine Kunst auch in Ausstellungen zu präsentieren oder sie als NFTs zu verkaufen.