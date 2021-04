TrashTV-Star Kate Merlan hat ihre Wurzeln in dieser Altmark-Stadt

Salzwedel. Es wird viel Alkohol getrunken, gelästert und gestritten: Die "Promis unter Palmen" starteten am Montag bei Sat1 in die neue Staffel. Und unter den TrashTV-Ikonen ist auch eine Altmärkerin. Die 34-jährige Kate Merlan stammt aus Salzwedel. Am 11. Februar 1987 kam sie in der Hansestadt im Norden Sachsen-Anhalts zur Welt und wuchs auf einem Dorf in der Nähe auf.

Heute zieren zahllose Tattoos ihren Körper, den sie als Tattoo-Model bei Instagram und natürlich auch im Fernsehen freizügig zur Schau stellt.

Merlan und die Männer

Merlan ist im TrashTV schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. So war die rothaarige Schönheit, die aktuell in Köln lebt, bereits 2019 im "Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" zu sehen. Damals war sie noch mit dem ehemaligen "Caught in the act"-Sänger Benjamin Boyce liiert. Ein Jahr später folgte dann der Auftritt beim "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand".

Auch ihre bisherigen Beziehungen sorgten für Aufregung in diversen Promiportalen im Netz. Prominenter Lebenspartner war 2017 für ein kurzes Intermezzo Nino de Angelo (Jenseits von Eden) und später eben Boygroup-Oldie Benjamin Boyce, von dem sie sich 2019 wieder trennte.

Screenshot: https://www.instagram.com/katemerlan/

Der Staffelstart der "Promis unter Palmen" sorgte unterdessen direkt für scharfe Kritik in den Medien - unter anderem berichtet aktuell sogar der Spiegel. Was war passiert? Mitteilnehmer Marcus Prinz von Anhalt fiel mit homophoben Entgleisungen auf, die sich gegen Dragqueen Katy Bähm richteten. Der Pöbel-Prinz wurde dann von den Realitystars auch direkt aus der Show gewählt.

Damit ist aber auch klar: Die Altmärkerin Kate Merlan darf eine weitere Woche unter den Palmen weilen. Und die Zuschauer dürfen sich weiter über den Anblick des Tattoo-Models in knappen Bikinis freuen.