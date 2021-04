Trauer um Instagram-Star: Die 12-Jährige Lana stirbt nach einem langen Kampf gegen Blutkrebs

Die Augsburgerin Lana Sanders ist mit nur zwölf Jahren an Blutkrebs gestorben.

Augsburg. Es war ein viel zu kurzes Leben, das die 12-jährige Lana Sanders auf dieser Welt verbringen durfte. 2017 klagte Lana über ein Stechen in der Brust. Mit neun Jahren wurde bei der jungen Augsburgerin Leukämie diagnostiziert. Tapfer ließ das junge Mädchen die Therapien über sich ergehen und Ende 2019 konnte die Behandlung abgeschlossen werden. Doch nach wenigen Wochen war klar: Der Blutkrebs kehrt wieder zurück. Trotz schockierender Diagnose - Lana behielt ihre Lebensfreude und beeindruckte damit viele User auf Instagram.

"Lasst eine Kerze für mein unglaubliches Kämpferherz brennen. Lana hat gestern um 17:32 die Augen für immer zugemacht! Sie hat den Krebs besiegt!" Mutter von Lana Sanders

Lana musste schon viele schwerwiegende Nebenwirkungen der Therapien ertragen: Eine schwere Sepsis, blutige Blasenentzündungen, Lungenentzündung und Magengeschwüre. Ihren Kampf gegen den Krebs hielt das junge Mädchen auf ihrem Instagram-Account "lanas.live" fest, auf dem ihr mittlerweile über 104.000 Nutzer folgen. Der letzte Post kam am Montag von ihrer Mutter, in dem sie schweren Herzens verkündete: "Lasst eine Kerze für mein unglaubliches Kämpferherz brennen. Lana hat gestern um 17:32 die Augen für immer zugemacht! Sie hat den Krebs besiegt!"



Der letzte Post kam am Montag von Lanas Mutter in dem sie die traurige Botschaft schweren Herzens verkündete. Screenshot / Instagram - https://www.instagram.com/lanas.live/

Weiterhin schreibt die Mutter des nur zwölf Jahre alt gewordenen Mädchens: "Es ist ein unfassbar schlimmer Schmerz, sagen zu müssen, ich habe ein Sternenkind. Mein Lebenssinn wurde mir rausgerissen, jedoch in eine bessere Welt!"

Besuch von Rapper Kool Savas

Die Anteilnahme im Netz ist riesig. Mehrere Follower äußern nich traurig: "Mein tiefstes Mitgefühl an die starke Mama und alle Hinterbliebenen.Ruhe in Frieden, kleiner Engel", schreibt eine Userin.

Lana war großer Fan von Kool Savas, der ihr im März 2020 sogar einen Besuch abgestattet hatte. Screenshot / Instagram - https://www.instagram.com/lanas.live/

Auch Rapper Kool Savas trauert um den jungen Instagram-Star. Die beiden hatten eine besondere Verbindung. Der 46-Jährige besuchte im vergangenen Frühjahr unter strengen Auflagen Lana im Krankenhaus, um ihr das Kampf-T-Shirt "KSS - Krebs-Kampf-Sieg" zu schenken. Lana war großer Fan von dem Rapper.

Rapper Kool Savas trauert im Ruhe und nicht in der Öffentlichkeit. Screenshot: Instagram-Story https://www.instagram.com/koolsavas/

Viele scheinen auch Kool Savas über die traurige Nachricht noch informieren zu wollen. Dieser schreibt auf seinem Profil in der Storyfunktion, dass er seine Trauer nicht öffentlich zur Schau stellen werde:"Julia weiß, was Lana mir bedeutet hat und sie ist die Einzige, die es wissen muss. [...] Wenn ihr etwas Gutes tun wollt, registriert euch bei DKMS, das hätte Lana am meisten gewollt."