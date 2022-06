Schlagzeuger Travis Barker hat am Dienstag ein Krankenhaus in Los Angeles aufgesucht. Nach zwei Tagen kryptischer Tweets und großer Sorgen der Fans sickern nun Informationen zum Zustand des Ehemanns von Kourtney Kardashian durch.

Halle (Saale)/DUR/acs - Als Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker am Dienstag überraschend ins Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert wurde, war die Ursache zunächst unklar. Kurz darauf wurde er mit einem Krankenwagen in das Cedars-Sinai Medical Center verlegt. Stets an seiner Seite: Ehefrau Kourtney Kardashian.

Große Sorge um Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker

Travis Tochter Alabama bat kurz darauf ihre Fans auf Social Media darum, für ihren Vater zu beten. Darüber hinaus teilte die 16-Jährige einen Beitrag auf ihrem TikTok-Account, der Barker auf einem Krankenhausbett mit seinem Handy in einer Hand zeigte. Sie löschte den Beitrag jedoch kurz darauf wieder.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Auch Travis twitterte noch am selben Tag die Worte: „God save me“. Als nach wie vor die Ursache für seinen Krankenhausaufenthalt unklar blieb, stieg die Sorge bei seinen Fans.

Ursache für den Krankenhausaufenthalt von Travis Barker: Pankreatitis

Doch nun sickert eine Diagnose durch, die der Grund für Barkers Krankenhausaufenthalt sein soll. Er leidet wohl an einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Sein Zustand soll durch eine kürzlich erfolgte Darmspiegelung ausgelöst worden sein. Dies berichten übereinstimmend US-Medien unter Berufung auf interne Quellen.

Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, oder auch Pankreatitis, ist eine seltene Komplikation nach einer Koloskopie. Die Krankheit löst massive Oberbauchschmerzen aus und führt in aller Regel auch zu starker Übelkeit und Erbrechen. In vielen Fällen ist ein längerer Krankenhausaufenthalt unumgänglich.