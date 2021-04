Trennungsschmerz: Linda Zervakis postet Abschiedsbild mit Caren Miosga

Am 26. April wird Linda Zervakis die "Tagesschau" um 20 Uhr ein letztes Mal moderieren. Bei Instagram postete die 46-Jährige ein „Last picture in Erstes Deutsches Fernsehen“ mit "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga.

Berlin/Hamburg. Bald ist es so weit. Der Abschied von TV-Moderatorin Linda Zervakis rückt immer näher: Am Montag, 26. April, wird die 46-Jährige ihre letzte "Tagesschau" um 20 Uhr moderieren. Die Hamburgerin "möchte sich auf eigenen Wunsch hin beruflich verändern", teilte Marcus Bornheim, Chefredakteur von ARD-aktuell, bereits am 9. April in einer Pressemitteilung der "Tagesschau" mit.

In der Nacht zum Dienstag veröffentlichte die erste Sprecherin mit Migrationshintergrund ein letztes gemeinsames "Last picture in Erstes Deutsches Fernsehen" mit ihrer Kollegin Caren Miosga. Unter dem Post finden sich die Hashtags #puh, #keinemiosgamehr, #wirbleibenfreunde und #rückbanklebtweiter. Caren Miosga teilt das gleiche Foto, schreibt ebenfalls dazu, dass sie "traurig" sei.

Am 26. April moderiert Linda Zervakis ihre letzte "Tagesschau". Screenshot Instagram: https://www.instagram.com/lindazervakis/

Weitere berufliche Laufbahn bleibt noch unklar

Linda Zervakis wurde 1975 in Hamburg geboren. Ihre Eltern kamen als griechische Gastarbeiter nach Deutschland und hatten später einen Kiosk. Zunächst arbeitete Zervakis als Werbetexterin. Ab 2001 folgte ihr Einsatz für den NDR als Redakteurin und Sprecherin bei dem Radiosender N-Joy tätig. 2009 moderierte die Hamburgerin das "Nachtmagazin". Seit 2013 gehört Zervakis zum Sprecher-Team der "Tagesschau".

Wie es für die zweifache Mutter beruflich weitergehen wird, hat sie noch nicht verraten. Bereits in den vergangenen Jahren hatte die "Tagesschau"-Sprecherin mehrere Unterhaltungsshows moderiert, darunter die deutschen Vorentscheide zum Eurovision Song Contest in den Jahren 2018 und 2019.