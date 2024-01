Am Samstag, dem 20. Januar, tritt der Popmusiker Tristan Brusch im UT Connewitz auf. Die Besucher können sich ab 20 Uhr auf ein tiefsinniges Konzert seiner 'am Wahn'-Tour freuen. Doch das Event ist eigentlich ausverkauft ...

Ausverkauft: Tristan Brusch live in Leipzig - Hier finden Sie trotzdem noch Restkarten

Tristan Brusch wird am Samstag, dem 20. Januar, im UT Connewitz gastieren. Obwohl das Konzert ausverkauft ist, gibt es noch wenige Restkarten online.

Halle/DUR. - Tristan Brusch gibt sich am Samstag, dem 20. Januar, im UT Connewitz ab 20 Uhr die Ehre. Das Konzert ist bereits ausverkauft und an der Abendkasse werden keine Karten angeboten, hieß es auf Anfrage.

Über den Musiker Tristan Brusch

Wer Tristan Brusch zum ersten Mal hört, fühlt sich vielleicht an Künstler wie Element of Crime, Serge Gainsbourg oder einen deutschen Leonard Cohen erinnert. Doch im Gegensatz zu Cohen, mag Brusch es auch mal trashig-poppig. Allerdings bleibt die Tiefsinnigkeit in seinen Texten dabei stets erhalten.

Der Musiker Brusch wurde in Gelsenkirchen geboren, wuchs allerdings in der schwäbischen Bilderbuchstadt Tübingen auf. Da seine beiden Eltern auch musikalisch veranlagt waren, wurde ihm das Talent quasi in die Wiege gelegt.

Auch interessant: Diese Stars kommen 2024 nach Halle

Brusch veröffentlichte 2008 sein Debut-Album 'My Ivory Mind' und ist aktuell mit seinem Programm 'Am Wahn' auf Tour. Das Album landete auf Platz 67 der deutschen Album-Charts und zeigt die Vielseitigkeit des Künstlers. Der 34-Jährige präsentiert darauf seine eindeutig-vielschichtigen Metaphern und regt zum Nachdenken oder Träumen ein. Demnach können sich alle Besucher auf ein einzigartiges Konzert freuen.

Weitere Konzerttermine von Tristan Brusch

19.01.2024 - Dresden, Peatpol

21.01.2024 - Oberhausen, Ebertbad

22.01.2024 - Münster, Lwl Museum

26.01.2024 - Berlin, Heimathafen

Konzert ausverkauft - Hier gibt es noch Karten

Obwohl das Konzert am 20. Januar in Leipzig bereits offiziell ausverkauft ist, gibt es auf dem Online-Markplatz Kleinanzeigen - ehemals Ebay - noch wenige Karten zu kaufen.

Wer Tristan Brusch also in Leipzig live erleben will, sollte sich schnell die Restkarten sichern.