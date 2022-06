Türkische Schauspiel-Legende Cüneyt Arkin verstorben - Präsident Erdogan bekundet Trauer

Die türkische Schauspiel-Legende Cüneyt Arkin ist tot. Er spielte in über 300 Filmen mit und galt als Kino-Ikone. Der türkische Präsident Erdogan bekundet Trauer.

Istanbul/DUR/dpa - Cüneyt Arkin, Ikone des klassischen türkischen Kinos, ist mit 84 Jahren gestorben. "Ein sehr tragischer Verlust", hieß es in einer Mitteilung, die über seinen Twitter-Account verbreitet wurde. Arkin gilt als einer der bekanntesten türkischen Schauspieler und hat in mehr als 300 Filmen gespielt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag schrieb.

Erdogan bekundet Trauer via Instagram

Arkin wurde besonders durch seine Rollen in Action-Filmen berühmt. Unterhaltungswert haben die Filme aus Sicht von Filmliebhabern auch wegen der teilweise ulkigen Kampfszenen - etwa im Film "Dünyayı Kurtaran Adam" (Der Mann, der die Welt rettet). Auch bei vielen Menschen in der türkischen Community in Deutschland ist Arkin beliebter Filmheld, dessen Abenteuer etwa bei gemeinsamen Familienabenden liefen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bekundet via Instagram Trauer über den Tod des Schauspielers Cüneyt Arkin. Foto: Instagram/Screenshot/rterdogan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu, weitere Politiker und Prominente teilten Beileidsbekundungen über Social Media zu seinem Tod. Arkin starb Anadolu zufolge in Istanbul.