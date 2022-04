TV-Comeback: Bülent Ceylan zeigt in neuer ZDF-Doku seine "ernsthafte Seite"

Mannheim/Mainz/DUR/lb - Zeigt Bülent Ceylan seit Neuestem eine ganz andere Seite von sich? Nach seinem kürzlichen Auftritt bei der TV-Serie "Traumschiff" können sich seine Fans nun auf ein weiteres TV-Format freuen, bei dem seine amüsanten Witze und seine bunten Persönlichkeiten jedoch in den Hintergrund rücken werden.

"Don't Stop The Music" - so heißt die neue ZDF-Langzeitdoku. Dem Medienmagazin DWDL erklärt Bülent Ceylan im Interview, dass ihm dieses Projekt besonders wichtig sei - insbesondere aufgrund von persönlichen Gründen. "Ich bin Familienvater, unterstütze eine Kinderstiftung, mache Musik, habe Migrationshintergrund. All das wird verbunden mit Emotionen und Humor", so Ceylan.

Worum geht es bei "Don't Stop The Music"?

Im neuen ZDF-Format wird insgesamt 50 benachteiligten Schülern aus sozialen Brennpunkten die Chance gegeben, innerhalb eines halben Jahres ein Instrument ihrer Wahl zu erlernen. Das besondere daran: Nach diesen sechs Monaten haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, gemeinsam mit Profi-Musikern auf einer großen Konzertbühne zu stehen. "Das ist das beste Fernsehprojekt und vielleicht das nachhaltigste, das ich jemals gemacht habe", erklärt Ceylan gegenüber DWDL.

Die Doku wird von Wissenschaftlern begleitet, die erklären, wie wichtig Musik für die Entwicklung des Gehirns, für die Integration und das soziale Miteinander ist. Laut den Machern der Sendung soll diese aber vor allem auch ein Appell an die Politik sein, denn bereits vor Corona haben in Deutschland mehr als 20.000 Musiklehrer gefehlt.

Ceylan hat nach eigenen Angaben eine ganz besondere Rolle innerhalb dieser Doku. "Ich bin so etwas wie der große Bruder, von dem die Kinder sagen können: Das ist einer von uns, der ist auch in einem krassen Viertel aufgewachsen und hat es irgendwie geschafft. Ich will motivieren, aber auch zuhören", so der Komiker.

Sendetermine von "Don't Stop The Music"

Teil 1: 12. April 2022, um 22.15 Uhr im ZDF

12. April 2022, um 22.15 Uhr im ZDF Teil 2: 13. April 2022, um 22.15 Uhr im ZDF

13. April 2022, um 22.15 Uhr im ZDF Teil 3 und 4: 14. April 2022, um 22.15 und 23.00 Uhr im ZDF

14. April 2022, um 22.15 und 23.00 Uhr im ZDF Das Abschlusskonzert: 15. April 2022, um 19.30 Uhr in ZDFneo

Die ersten vier Teile werden bereits ab dem 12. April 2022 um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar sein.

Dennoch will der Komiker weiterhin auf der Bühne stehen, "Klamauk"machen und seine Zuschauer zum Lachen bringen - aber auch seine "ernsthafte Seite" möchte der 46-Jährige viel öfter zum Vorschein bringen. "Ich muss doch nicht alle zehn Sekunden einen Witz erzählen", so Ceylan.